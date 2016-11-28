Пригласить в "Динамо" сильных легионеров сейчас невозможно - Суркис

Президент киевского клуба уверен, что команда еще поборется за золотые медали в текущем чемпионате.

Суркис делает ставку на молодых игроков shahta.org

ПрезидентИгорь Суркис рассказал о целях на текущий сезон и трансферной политике клуба.

"Меня уже обвиняют в том, что я дал указание перестраиваться в сентябре, по ходу сезона, но я ничего такого не говорил: я ставил задачу выйти из группы Лиги чемпионов. Но задолго до этого мы говорили с Ребровым о введении молодежи в состав, понимая, что сделать громкие приобретения нам не удастся".

"Под "громкими трансферами" я не имею в виду Роналду или Суареса - я имею в виду футболистов, которые значительно сильнее тех, кто сейчас есть в нашем составе. И вот таких исполнителей сейчас пригласить в "Динамо" практически невозможно. Если только не платить огромную трансферную сумму и не подписывать контракты на огромную заработную плату. Считаю сейчас нецелесообразным платить такие деньги футболистам за то, чтобы они играли в сезоне 2-4 матча с "Шахтером" и два матча с командами, которые занимают третье место", - сказал Суркис.

При этом президент киевлян уверен, что подопечные Сергея Реброва еще не выбыли из чемпионской гонки, несмотря на отрыв "Шахтера" на 8 очков.

"Все кричали о сенсации, о том, что "Заря" будет на высоком месте. Но "Заря" будет на том месте, на котором она будет. И "Динамо" будет на том месте, на котором будет. Если мы в этом сезоне не выиграем золотые медали, хотя поверьте, несмотря на текущую турнирную ситуацию, мы за них поборемся, то в сезоне следующем снова включимся в чемпионскую гонку".

Напомним, ранее Суркис выразил желание "избавиться от балласта" в команде.