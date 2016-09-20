Президент "Ворсклы" Жеваго опроверг слухи о финансовых проблемах клуба

У полтавчан есть долги, которые будут закрыты без последствий для команды.

Жеваго пообещал погасить долги перед игроками ФК Ворскла

образовались весомые задержки по выплате заработной платы - футболисты не получают зарплату уже восьмой месяц. Об этом стало известно порталу Sport Arena.

Почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго в комментарии телеканалу "Футбол 1" не стал опровергать эту информацию, но подчеркнул, что угрозы существованию клуба нет.

"Знаете, это результат экономической ситуации в стране. Речь идет не о таких цифрах. Да, есть у нас некоторые финансовые вопросы, но мы разбираемся с футболистами. Уверен, что до конца этого - начала следующего года мы будем иметь стабильное финансовое положение", - сказал Жеваго.

"Нужно еще учитывать, что мы имеем большой бюджет, если сравнивать с другими украинскими клубами, и его не уменьшали. Стараемся поддерживать финансовое состояние клуба на том уровне, каким он был в последние пять лет".

Напомним, после восьми туров украинской Премьер-лиги "Ворскла" занимает шестое место в турнирной таблице.