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Президент УЕФА Чеферин прибыл с визитом в Украину

11 ноября в 15:16

Глава Европейского футбольного союза посетит матч Украина - Финляндия и встретится с президентом Украины.

Чеферин
Чеферин прибыл в Украину
skysports.com
Президент УЕФА Александер Чеферин прибыл с рабочим визитом в Киев. Как сообщает официальный сайт ФФУ, Чеферин посетил Украину в составе делегации Европейского футбольного союза.

Во время пребывания в Киеве глава УЕФА планирует осмотреть место проведения финала Лиги чемпионов 2017-2018 - НСК "Олимпийский". Также Чеферин обсудит с президентом ФФУ Андреем Павелко вопросы развития детско-юношеского футбола в стране и встретится с первыми лицами государства. 
 
12 ноября делегация УЕФА и ФФУ отправится в Одессу и посетит матч квалификации на чемпионат мира 2018 между сборными Украины и Финляндии, который состоится на стадионе "Черноморец".

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Напомним, Чеферин был избран новым президентом УЕФА 14 сентября.

По материалам: ФФУ
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Тэги Чеферин УЕФА Павелко ФФУ
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