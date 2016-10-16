Премьер-лига: "Звезда" выиграла у "Ворсклы"

Клуб из Кропивницкого одержал третью победу в сезоне.
Счет в матче был открыт во втором тайме - Мойя замкнул прострел с правого фланга. Увеличить преимущество "Звезде" удалось благодаря неуверенной игре Шуста на выходе и удару Попова, который оказался на мяче быстрее голкипера.
"Звезда" одержала третью победу в сезоне, а "Ворскла" потерпела четвертое подряд поражение в чемпионате.
"Звезда" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Мойя, 51, Попов, 78
"Звезда": Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Бацула (Маткобожик, 90+1), Фернандес, Ковалев, Щедрый (Попов, 78), Ситало, Загальский (Фаворов, 65), Мойя
"Ворскла": Шуст, Симинин, Дитятьев, Пилявский, Пердута, Кравченко, Голодюк, Бартулович (Загорулько, 66), Хлебас (Кобахидзе, 38), Турсунов (Ребенок, 82), Коломоец
Предупреждение: Перейра, Мойя, Попов – Бартулович, Дитятьев, Пердута, Голодюк
Таким образом, "Звезда" набрала 11 очков. У "Ворсклы" осталось 12 баллов.ZN.UA