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Премьер-лига: "Звезда" выиграла у "Ворсклы"

16 октября в 19:10

Клуб из Кропивницкого одержал третью победу в сезоне.

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"Звезда" забила два мяча
В рамках одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги "Звезда" принимала "Ворсклу". Подопечные Дарио Друди одержали победу.

Счет в матче был открыт во втором тайме - Мойя замкнул прострел с правого фланга. Увеличить преимущество "Звезде" удалось благодаря неуверенной игре Шуста на выходе и удару Попова, который оказался на мяче быстрее голкипера.

"Звезда" одержала третью победу в сезоне, а "Ворскла" потерпела четвертое подряд поражение в чемпионате.

"Звезда" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Мойя, 51, Попов, 78  

"Звезда": Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Бацула (Маткобожик, 90+1), Фернандес, Ковалев, Щедрый (Попов, 78), Ситало, Загальский (Фаворов, 65), Мойя

"Ворскла": Шуст, Симинин, Дитятьев, Пилявский, Пердута, Кравченко, Голодюк, Бартулович (Загорулько, 66), Хлебас (Кобахидзе, 38), Турсунов (Ребенок, 82), Коломоец

Предупреждение: Перейра, Мойя, Попов – Бартулович, Дитятьев, Пердута, Голодюк

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Таким образом, "Звезда" набрала 11 очков. У "Ворсклы" осталось 12 баллов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Звезда Ворскла Премьер-лига футбол
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