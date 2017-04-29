Премьер-лига: "Звезда" в результативном матче обыграла "Карпаты"

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На двоих команды забили пять голов.

"Звезда" забила три гола ua-football.com

Сегодня, 29 апреля, стартовал 27-й тур, в котором "Звезда" в Кропивницком принимала "Карпаты".

Матч начался с результативного удара Гладкого с пенальти. Львовяне сразу побежали забивать и второй, однако свои моменты команда Дулуба не реализовала. А вот "Звезда" своими шансами воспользовалась сполна, забив трижды еще в первом тайме.

После перерыва гости заиграли активнее, и даже сумели отыграть один мяч, но удаление Дитятьева не позволило "Карпатам" везти хотя бы одно очко.

"Звезда" – "Карпаты" – 3:2

Голы: Билоног, 26, Загальский, 30 (пен), Драченко (45) - Гладкий, 15 (пен), Гуцуляк, 50

Удаление: Дитятьев, 68

"Звезда": Паст, Перейра, Фатеев, Наилсон (Кучеренко, 46), Загальский (Щедрый, 78), Дрышлюк (Жуков, 75), Полегенько, Драченко, Бацула, Ситало, Билоног

"Карпаты": Боровик, Лобай, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко (Грисьо, 86), Филимонов (Ксенз, 46, Чачуа, 77), Вербный, Матвиенко, Гуцуляк, Худобяк, Гладкий

Также сегодня, 29 апреля, в Полтаве сыграют "Ворскла" и "Сталь".