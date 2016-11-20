Премьер-лига: "Звезда" уверенно обыграла "Волынь"

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Луцкая команда остается в тройке аутсайдеров чемпионата.

"Звезда" забила два гола команде Кварцяного football.ua

Сегодня, 20 ноябя, состоялся очередной матч, в котором "Звезда" принимала "Волынь" и потерпела поражение, пропустив два безответных гола.

Первая половина поединка прошла с минимальным количеством моментов и с большим количеством брака во всех стадиях атак обеих команд. После перерыва "Волынь" начала более активно, однако в итоге гости пропустили на 59-й минуте: Бацула исполнил перевод с левого фланга на угол штрафной, откуда Фаворов точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. На 73-й минуте Фаворов принял участие во втором мяче команды из Кропивницкого, когда ворвался в чужую штрафную и отпасовал на Билонога, а тот в касание был точен.

Таким образом, "Звезда" закрепилась на девятой строчке турнирной таблицы, а "Волынь" идет десятой и отстает от соперника на пять пунктов.

"Звезда" - "Волынь" - 2:0

Голы: Фаворов, 59, Билоног, 73

"Звезда": Паст, Фатеев (Зозуля, 90), Ковалев, Перейра, Бацула, Загальский, Айтор (Полегенько, 19), Лупашко, Фаворов, Ситало, Мойя (Билоног, 66)

"Волынь": Марчук, Р. Никитюк (Ляшенко, 59), Шаповал (Шандрук, 77), Логинов, Шабанов, А.Никитюк, Мемешев, Чепелюк, Диденко (Тетеренко, 86), Задерецкий, Петров

Предупреждения: Петров, Диденко, Шаповал

Напомним, 15 ноября аргентинец Дарио Друди покинул пост главного тренера "Звезды", а его место с приставкой "и.о." занял Роман Монарев.