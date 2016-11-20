Топ Новости
<
>

Премьер-лига: "Звезда" уверенно обыграла "Волынь"

20 ноября в 19:24

Луцкая команда остается в тройке аутсайдеров чемпионата.

123
"Звезда" забила два гола команде Кварцяного
football.ua
Сегодня, 20 ноябя, состоялся очередной матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Звезда" принимала "Волынь" и потерпела поражение, пропустив два безответных гола.

Первая половина поединка прошла с минимальным количеством моментов и с большим количеством брака во всех стадиях атак обеих команд. После перерыва "Волынь" начала более активно, однако в итоге гости пропустили на 59-й минуте: Бацула исполнил перевод с левого фланга на угол штрафной, откуда Фаворов точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. На 73-й минуте Фаворов принял участие во втором мяче команды из Кропивницкого, когда ворвался в чужую штрафную и отпасовал на Билонога, а тот в касание был точен.

Таким образом, "Звезда" закрепилась на девятой строчке турнирной таблицы, а "Волынь" идет десятой и отстает от соперника на пять пунктов.

"Звезда" - "Волынь" - 2:0
Голы: Фаворов, 59, Билоног, 73

"Звезда": Паст, Фатеев (Зозуля, 90), Ковалев, Перейра, Бацула, Загальский, Айтор (Полегенько, 19), Лупашко, Фаворов, Ситало, Мойя (Билоног, 66)

"Волынь": Марчук, Р. Никитюк (Ляшенко, 59), Шаповал (Шандрук, 77), Логинов, Шабанов, А.Никитюк, Мемешев, Чепелюк, Диденко (Тетеренко, 86), Задерецкий, Петров

Предупреждения: Петров, Диденко, Шаповал

Читайте также: Премьер-лига: главные тренеры команд выбрали лучших игроков чемпионата в октябре

Напомним, 15 ноября аргентинец Дарио Друди покинул пост главного тренера "Звезды", а его место с приставкой "и.о." занял Роман Монарев.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Премьер-лига Звезда Волынь футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.05
EUR 27.92
Последние новости