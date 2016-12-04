Премьер-лига: "Звезда" и "Александрия" победителя не выявили

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Кропивницкое дерби в Запорожье завершилось вничью 1:1.

"Звезда" спаслась на 93-й минуте football.ua

"Звезда" и "Александрия" завершали программу 17-го тура

Матч активнее начали гости, которые создали несколько опасных ситуаций у ворот Паста, а уже на 26-й минуте воплотили свое преимущество в забитый мяч – это Шендрик добил круглого в пустые ворота после розыгрыша углового.

Номинальные хозяева "Славутич-арены" побежали отыгрываться, и даже сумели несколько раз потревожить голкипера "Александрии". Когда казалось, что все идет к победе подопечных Шарана, "Звезда" забила. Неожиданная передача с углового на 93-й минуте завершилась точным ударом Бацулы из-за пределов штрафной площади.

"Звезда" – "Александрия" - 1:1

Голы: Бацула, 90+3 - Шендрик, 26

"Звезда": Паст, Фатеев, Перейра, Ковалев, Бацула, Экиса (Лупашко, 74), Полегенько (Щедрый, 79), Загальский, Билоног, Фаворов, Ситало (Мойя, 72)

"Александрия": Новак, Чеботаев, Шендрик, Гитченко, Микицей, Банада, Огиря, Козак, Яремчук (Кулиш, 80), Грицук (Полярус, 70), Пономарь (Чорний, 90+2)

Предупреждения: Перейра, Борха Экиза - Козак, Новак, Чеботаев

Напомним, в 17-м туре "Динамо" не смогло обыграть "Ворсклу", "Черноморец" и "Волынь" сыграли вничью в Одессе, "Заря" уступила "Днепру", а "Шахтер" обыграл "Сталь".