Премьер-лига: "Заря" обыграла "Динамо", "Шахтер" взял три очка

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

По итогам восьмого тура луганский клуб вышел на второе место в чемпионате, а "горняки" оторвались от киевлян.

"Динамо" проиграло "Заре" Dynamo.kiev.ua

18 сентября состоялось три матча восьмого тура украинской Премьер-лиги. "Волынь" принимала "Александрию", "Динамо" - "Зарю", а "Ворскла" - "Шахтер".

"Волынь" была близка к тому, чтобы прервать свою трехматчевую серию без побед, но в итоге "Александрия" увезла ничью из Луцка, забив гол уже в добавленное арбитром время.

"Волынь" - "Александрия" - 1:1

Голы: Петров, 28 - Полярус, 90+1

"Волынь": Кичак, Романюк, Шабанов, Горопевшек, Логинов, Чепелюк (Задерецкий, 77), Герасимюк, Дудик (Никитюк, 89), Хомченко, Мемешев, Петров

"Александрия": Новак, Чеботаев, Шендрик, Гитченко (Басов, 36), Цуриков, Запорожан, Огиря (Пономарь, 64), Леонов (Полярус, 74), Грицук, Старенький, Яремчук

Предупреждения: Герасимюк, Миха, Горопевшек, Хомченко - Огиря

"Динамо" без Ярмоленко, Силвы, Мораеса и Сидорчука на "Олимпийском" уступило "Заре" и пропустило луганчан на второе место в турнирной таблице. Единственный гол был забит на последних секундах встречи - контратаку "Зари" после паса Петряка завершил Опанасенко.

"Динамо" - "Заря" - 0:1

Гол: Опанасенко, 90+3

"Динамо": Шовковский, Макаренко (Морозюк, 85), Вида, Хачериди, Антунеш, Рыбалка, Цыганков (Гусев, 59), Буяльский, Гармаш, Гонсалес (Беседин, 73), Гладкий

"Заря": Шевченко, Каменюка (Петряк, 46), Форстер, Сиваков, Опанасенко, Гордиенко, Гречишкин, Караваев, Липартия (Любенович, 62), Соболь, Кулач

Предупреждения: Соболь, Кулач

"Шахтер" взял три очка в Полтаве и оторвался от "Динамо" уже на шесть очков. Победу "горнякам" принес Тайсон.

"Ворскла" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Тайсон, 54

"Ворскла": Непогодов, Пердута, Пилявский, Дитятьев, Симинин, Чеснаков, Ткачук (Скляр, 32), Турсунов (Бартулович. 85), Хлебас, Кобахидзе, Коломоец (Ребенок, 69)

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий (Кучер, 49), Исмаили, Малышев, Фред, Марлос (Бернард, 85), Дентиньо, Тайсон, Эдуардо (Степаненко, 90+4)

Предупреждения: Дитятьев, Скляр - Фред, Кобин, Дентиньо

Напомним, три матча восьмого тура также состоялись 17 сентября.