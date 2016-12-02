Премьер-лига: матчи 17 тура начнутся с минуты молчания

Украинские команды поддержали инициативу ФИФА, УЕФА и УПЛ.
Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. В 6:00 утра 29 ноября по московскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании.
Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. На борту находился почти полный состав "Шапекоэнсе", который летел на финал южноамериканского кубка.
По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии, где разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе", погиб 71 человек.
Напомним, после 16-и туров лидирует в чемпионате "Шахтер", который на 8 очков опережает "Динамо" и на 13 - "Зарю".
Вчера, 1 декабря, Международная Федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила финансовые данные о футбольных чемпионатах, по которым 58,8% профессиональных футболистов Украины зарабатывают менее 300 долларов в месяц.fpl.ua