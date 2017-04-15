Премьер-лига: "Ворскла" и "Карпаты" сыграли вничью

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Команды голов не забивали.

В Полтаве голов забито не было ФК Ворскла

Сегодня, 15 апреля, продолжился 25-й тур, в котором " Ворскла" и "Карпаты" сыграли вничью со счетом 0:0.

Первый тайм матча прошел в равной борьбе, а команды обменялись нереализованными выходами один на один. Вторая половина встречи прошла под контролем "Ворсклы", однако опасных моментов у полтавчан особо не возникало, а вот "Карпаты" могли вырвать победу в концовке поединка, но удар Клеца со штрафного не без труда парировал Шуст.

"Ворскла" – "Карпаты" – 0:0

"Ворскла": Шуст, Сапай, Даллку, Чижов (Остапенко, 62), Ребенок, Шарпар, Сакив, Пердута, Кравченко, Мякушко, Загорулько (Хлёбас, 68)

"Карпаты": Боровик, Зубейко, Лобай, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко (Мирошниченко, 77), Клец, Вербный, Худобяк (Грисьо, 83), Чачуа (Гуцуляк, 54), Гладкий

Также сегодня, 15 апреля, состоятся еще два поединка украинской Премьер-лиги, в которых встретятся "Олимпик" – "Шахтер" и "Днепр" – "Сталь".