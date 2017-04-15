Премьер-лига: "Ворскла" и "Карпаты" сыграли вничью

Команды голов не забивали.
Первый тайм матча прошел в равной борьбе, а команды обменялись нереализованными выходами один на один. Вторая половина встречи прошла под контролем "Ворсклы", однако опасных моментов у полтавчан особо не возникало, а вот "Карпаты" могли вырвать победу в концовке поединка, но удар Клеца со штрафного не без труда парировал Шуст.
"Ворскла" – "Карпаты" – 0:0
"Ворскла": Шуст, Сапай, Даллку, Чижов (Остапенко, 62), Ребенок, Шарпар, Сакив, Пердута, Кравченко, Мякушко, Загорулько (Хлёбас, 68)
"Карпаты": Боровик, Зубейко, Лобай, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко (Мирошниченко, 77), Клец, Вербный, Худобяк (Грисьо, 83), Чачуа (Гуцуляк, 54), Гладкий
Также сегодня, 15 апреля, состоятся еще два поединка украинской Премьер-лиги, в которых встретятся "Олимпик" – "Шахтер" и "Днепр" – "Сталь".ZN.UA