Топ Новости
<
>

Премьер-лига: "Ворскла" и "Карпаты" сыграли вничью

15 апреля в 15:57

Команды голов не забивали.

123
В Полтаве голов забито не было
ФК Ворскла
Сегодня, 15 апреля, продолжился 25-й тур украинской Премьер-лиги, в котором " Ворскла" и "Карпаты" сыграли вничью со счетом 0:0.

Первый тайм матча прошел в равной борьбе, а команды обменялись нереализованными выходами один на один. Вторая половина встречи прошла под контролем "Ворсклы", однако опасных моментов у полтавчан особо не возникало, а вот "Карпаты" могли вырвать победу в концовке поединка, но удар Клеца со штрафного не без труда парировал Шуст.

"Ворскла" – "Карпаты" – 0:0

"Ворскла": Шуст, Сапай, Даллку, Чижов (Остапенко, 62), Ребенок, Шарпар, Сакив, Пердута, Кравченко, Мякушко, Загорулько (Хлёбас, 68)

"Карпаты": Боровик, Зубейко, Лобай, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко (Мирошниченко, 77), Клец, Вербный, Худобяк (Грисьо, 83), Чачуа (Гуцуляк, 54), Гладкий

Читайте также: Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 25-го тура

Также сегодня, 15 апреля, состоятся еще два поединка украинской Премьер-лиги, в которых встретятся "Олимпик" – "Шахтер" и "Днепр" – "Сталь".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Карпаты Ворскла Премьер-лига футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...