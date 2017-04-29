Премьер-лига: "Ворскла" без проблем разобралась со "Сталью"

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Полтавчане не испытали проблем в домашнем поединке.

"Ворскла" забила два безответных гола ФК Ворскла

Сегодня, 29 апреля, стартовал 27-й тур, в котором "Ворскла" в Полтаве принимала "Сталь".

Поединок в Полтаве начался в борьбе за центр поля. Команды играли без моментов, а болельщики вполне могли и заскучать. Ближе к середине первого тайма "Ворскла" на правах хозяев начала чаще переходить на чужую половину поля, что в итоге и принесло свои плоды.

Забив два гола за 10 минут полтавчане успокоили игру, и в дальнейшем не дали команде Кучука даже и близко приблизиться к взятию собственных ворот.

"Ворскла" – "Сталь" – 2:0

Голы: Шарпар, 30 (пен), Ребенок, 39

"Ворскла": Шуст, Сапай, Чижов, Даллку, Пердута, Ткачук, Кравченко (Скляр, 74), Одарюк (Мякушко, 77), Шарпар, Ребенок, Хлебас (Загорулько, 82)

"Сталь": Панькив, Пашаев, Стаменкович, Ищенко (Кравченко, 69), Шабанов, Леандро, Каленчук, Карасюк, Васин (Дебелко, 41), Задерака, Карикари (Климчук, 59)

Отметим, что сегодня, 29 апреля, "Звезда" в Кропивницком обыграла "Карпаты" со счетом 3:2.