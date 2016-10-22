Премьер-лига: "Волынь" забила три мяча "Днепру"

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Днепряне продолжают переживать кризис.

"Волынь" легко разобралась с "Днепром" ФК Волынь

Сегодня, 22 октября, состоялся очередной матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором

Днепрянам не удалось преодолеть кризис, что показал и минувший матч. Уже на 25-й минуте Герасимюк заработал пенальти, который реализовал Мемешев. При этом "Днепр" не попытался сразу переломить ход игры, а продолжил действовать вторым номером.

Пассивность днепрян привела к еще двум пропущенным мячам. На 56-й минуте Дудик после паса Ляшенко вышел один на один и удвоил преимущество хозяев поля. На 86-й минуте Петров прорвался к штрафной соперника и вывел на свидание с вратарем Шаповалова, который уверенно реализовал момент и довел дело до разгрома - 3:0.

"Волынь" - "Днепр" - 3:0

Голы: Мемешев, 26 (с пенальти), Дудик, 55, Шаповал, 86

"Волынь": Марчук, Романюк, Горопевшек, Логинов, Шабанов, Герасимюк, Задерецкий (Шаповал, 70), Мемешев (Марушка, 90+2), Дудик, Деда (Ляшенко, 46), Петров

"Днепр": Лунин, Адамюк, Чеберячко, Сваток, Влад, Кравченко, Когут (Назаренко, 70), Андерсон Пико (Кочергин, 61), Вакулко, Близниченко, Бохашвили (Баланюк, 61)

Предупреждения: Петров, Шабанов, Марушка - Когут

Напомним, в другом матче дня "Сталь" с минимальным счетом обыграла "Карпаты".