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Премьер-лига: "Волынь" упустила победу над "Карпатами"

2 октября в 16:10

Львовяне избавились от отрицательного баланса очков.

Мемешев
"Волынь" не удержала победу
ФК Волынь
Состоялся очередной матч десятого тура украинской Премьер-лиги. "Волынь" и "Карпаты" разошлись миром в Луцке.

Хозяева поля сумели выйти вперед перед самым перерывом, когда Петров точным ударом головой замкнул подачу с фланга от Герасимюка. Во втором тайме у обеих команд были возможности забить, но ближе к этому были львовяне. На 66-й минуте Грысьо пробил на исполнение в крестовину ворот, а на 84-й минуте гостям таки удалось сравнять счет - Худобяк ударом с близкой дистанции расстрелял ворота соперника после рикошета от Логинова.

"Волынь" - "Карпаты" - 1:1
Голы: Петров, 45+3 - Худобяк, 84

"Волынь": Недилько, Романюк, Шабанов, Горопевшек, Петров, Герасимюк, Логинов, Мемешев, Дудик (Ляшенко, 79), Хомченко (Деда, 88), Диденко (Чепелюк, 76)

"Карпаты": Мысак, Зубейко, Нестеров, Лобай, Кравец, Вербный, Худобяк, Кадимян (Грысьо, 46), Ярошенко (Мирошниченко, 56), Костевич (Чумак, 90+3), Бланко-Лещук

Предупреждения: Мемешев, Миха Горопевшек, Диденко, Герасимюк, Чепелюк - Ярошенко

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Напомним, в других матчах дня "Шахтер" будет принимать "Зарю", а "Динамо" - "Звезду".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Волынь Карпаты Премьер-лига футбол
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