Премьер-лига: "Волынь" минимально обыграла "Звезду"

Победу луцкой команде принес единственный гол в первом тайме.
Cудьбу встречи решил эпизод на 32-й минуте: Романюк пасом вывел Петрова один на один с вратарем, а нападающий обыграл Паста и отправил мяч в пустые ворота. Таким образом, "Волынь" прервала серию из 12 матчей без побед.
"Волынь" - "Звезда" - 1:0
Голы: Петров, 32
"Волынь": Кичак, Никитюк, Горопевшек, Логинов, Романюк, Задерецкий, Тетеренко, Герасимюк, Дудик (Ильницкий, 90), Диденко (Чепелюк, 77; Мелинишин, 90), Петров
"Звезда": Паст, Фатеев, Бацула, Перейра, Ситало, Драченко, Загальский (Жуков, 79), Лупашко, Билоног, Чичиков (Эсеола, 46), Збунь (Щедрый, 65)
Предупреждения: Никитюк, Диденко, Задерецкий, Чепелюк, Кичак - Билоног, Загальский, Фатеев
Удаление: Билоног, 67
Напомним, в заключительном матче тура "Черноморец" встретится с "Александрией".ZN.UA