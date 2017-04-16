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Премьер-лига: "Волынь" минимально обыграла "Звезду"

16 апреля в 16:04

Победу луцкой команде принес единственный гол в первом тайме.

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Петров забил победный гол
ФК Волынь
Состоялся очередной матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Волынь" встречалась со "Звездой" и одержала минимальную победу - 1:0.

Cудьбу встречи решил эпизод на 32-й минуте: Романюк пасом вывел Петрова один на один с вратарем, а нападающий обыграл Паста и отправил мяч в пустые ворота. Таким образом, "Волынь" прервала серию из 12 матчей без побед.

"Волынь" - "Звезда" - 1:0
Голы: Петров, 32

"Волынь": Кичак, Никитюк, Горопевшек, Логинов, Романюк, Задерецкий, Тетеренко, Герасимюк, Дудик (Ильницкий, 90), Диденко (Чепелюк, 77; Мелинишин, 90), Петров

"Звезда": Паст, Фатеев, Бацула, Перейра, Ситало, Драченко, Загальский (Жуков, 79), Лупашко, Билоног, Чичиков (Эсеола, 46), Збунь (Щедрый, 65)

Предупреждения: Никитюк, Диденко, Задерецкий, Чепелюк, Кичак - Билоног, Загальский, Фатеев

Удаление: Билоног, 67

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Напомним, в заключительном матче тура "Черноморец" встретится с "Александрией".

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Волынь Звезда
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