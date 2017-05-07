Премьер-лига: волевая победа "Стали" над "Карпатами", ничья "Звезды" и "Днепра"

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Прошли очередные матчи тура.

"Звезда" и "Днепр" сыграли вничью ua-football.com

Сегодня, 7 мая, матчами "Сталь" – "Карпаты" и "Звезда" – "Днепр" продолжился 28-й тур

Матч в Днепре начался активных действий "Карпат", и уже на 12-й минуте львовяне открыли счет - после розыгрыша углового Матвиенко головой сбросил мяч на Нестерова и Андрей расстрелял ворота Бандуры.

После пропущенного гола игроки "Стали" перехватили инициативу, и не отпускали ее до конца поединка. Вырвать победу хозяевам стадиона "Метеор" удалось во втором тайме, когда сначала Дебелко сравнял счет, а на 88-й минуте Карасюк красивым мощным ударом из-за штрафной принес "Стали" три очка.

"Сталь" – "Карпаты" - 2:1

Голы: Дебелко, 69, Карасюк, 88 - Нестеров, 12

"Сталь": Бандура, Пашаев, Шабанов, Кравченко, Леандро, Э. Малакян (Васин, 60), Каленчук, Карасюк, Г. Малакян (Деул, 60), Дебелко, Карикари (Задерака, 77)

"Карпаты": Боровик, Зубейко (Мирошниченко, 46), Лобай, Нестеров, Матвиенко, Филимонов, Клец, Ксенз (Гуцуляк, 82), Голодюк (Чачуа, 60), Худобяк, Гладкий

В Кропивницком встреча началась с гола "Днепра" - Чеберко протащил мяч к воротам "Звезды" и пробил с линии штрафной точно в нижний угол ворот Паста. В дальнейшем "Звезда" пыталась играть первым номером, а днепряне неплохо огрызались на контратаках.

Если в начале первого тайма голом отметились гости, то после перерыва отыгрались уже хозяева - Перейра головой переправил мяч в сетку после навеса Загальского со стандарта.

В концовке поединка обе команды попытались вырвать победу, но не сумели реализовать свои шансы, завершив матч вничью.

"Звезда" – "Днепр" – 1:1

Голы: Перейра, 48 - Чеберко, 7

"Звезда": Паст, Феррейра, Кучеренко, Фатеев, Полегенько, Загальский, Драченко, Попов (Збунь, 46), Дрышлюк (Жуков, 73), Билоног (Ситало, 46), Эсеола

"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопиренок, Влад, Вакулко, Нагиев (Когут 76), Кочергин, Чеберко, Лунев, Довбык (Кожушко 71)

Напомним, что обыграв "Зарю" со счетом 3:2 новым чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер".