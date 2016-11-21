Премьер-лига утвердила проведение матча "Динамо" - "Шахтер" в понедельник

Гранды украинского футбола встретятся в 18-м туре УПЛ.

"Шахтер" и "Динамо" в первом круге сыграли вничью ФК Шахтер

Премьер-лига утвердила даты и время проведения матчей 18-го тура, в рамках которого состоится встреча "Динамо" и "Шахтера".

Главное противостояние чемпионата в УПЛ вынесли на понедельник, 12 декабря. Начало встречи запланировано на 19.00.

Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, 12 декабря матч состоится "по просьбе "Динамо" и при согласии "Шахтера", а также канала-транслятора".

Отметим, что матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бешикташа" "Динамо" проведет 6 декабря в Киеве. "Шахтер" 8 декабря на выезде сыграет с "Брагой" в Лиге Европы.

Напомним, после 15-ти туров "Шахтер" опережает "Динамо" в Премьер-лиге на 8 очков.