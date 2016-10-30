Премьер-лига: "Сталь" и "Днепр" сыграли вничью

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Тринадцатый тур УПЛ закрылся днепровским дерби.

"Днепр" ушел от поражения ФК Днепр

В заключительном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги "Сталь" принимала "Днепр" . Поединок завершился вничью.

"Сталь" открыла счет в матче на 51-й минуте - Комвалиус головой замкнул навес с левого фланга. "Днепр" ответил чуть менее чем через двадцать минут. Мяч также был забит со второго этажа - Вакулко точно пробил головой после навеса с углового.

"Сталь" - "Днепр" - 1:1

Голы: Комвалиус, 51 - Вакулко, 70

"Сталь": Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Каленчук, Г. Малакян, Задерака (Дансо, 7), Э. Малакян (Карасюк, 85), Мысык, Комвалиус (Карикари, 67)

"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Кравченко, Ротань, Кочергин (Лунев, 69), Вакулко, Пико (Близниченко, 46), Баланюк (Кожушко, 46)

"Сталь" набрала 11 очков в УПЛ и догнала "Звезду". "Днепр" не смог выиграть в седьмом подряд матче УПЛ. У днепрян теперь 5 очков.

Напомним, ранее 30 октября "Заря" обыграла "Звезду", а "Ворскла" и "Александрия" разошлись миром.