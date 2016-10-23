Премьер-лига: "Шахтер" разобрался со "Звездой", "Ворскла" обыграла "Черноморец"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Горняки" увеличили свой отрыв от "Динамо", а полтавчане приблизились к шестерке лучших.

Борячук помог "Шахтеру" выиграть ФК Шахтер

Двенадцатый тур украинской Премьер-лиги закрывался матчами в Кропивницком и Одессе: "Звезда" принимала "Шахтер", а "Черноморец" - "Ворсклу".

"Горняки" не испытали особых проблем и взяли три очка. Счет в матче был открыт благодаря автоголу - после удара Борячука мяч рикошетом от голкипера полетел в Перейру, а затем в сетку. Затем Борячук головой замкнул навес Фреда, а под занавес матча добил соперника вышедший на замену Феррейра.

После этой победы отрыв "Шахтера" от "Динамо" в чемпионате составляет уже 8 очков. На 6 очков "горняки" опережают "Зарю".

"Звезда" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Перейра (аг), 35, Борячук, 73, Феррейра, 90

"Звезда": Паст, Баенко, Перейра, Ковалев (Калинин, 60), Кучеренко, Фернандес, Ситало, Щедрый (Полегенько, 76), Загальский, Бацула (Попов, 46), Мойя

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред (Степаненко, 87), Марлос, Дентиньо (Бернард, 90+1), Тайсон, Борячук (Феррейра, 80)

Предупреждения: Мойя, Ковалев, Баенко, Кучеренко, Ситало – Фред, Борячук, Малышев, Бернард, Ракицкий

"Ворскла" возвращается в борьбу за попадание в топ-6. Полтавчане одержали важную победу в матче против прямого конкурента. "Черноморец" открыл счет после сольного прохода Коркишко, но во втором тайме одесситы пропустили дважды - дубль оформил Коломоец.

"Черноморец" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Коркишко, 48 - Коломоец, 53, 79

"Черноморец": Боровик, Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька, Филимонов, Смирнов, Кабаев (Третьяков, 73), Коркишко, Андриевский (Ковалец, 90+1), Хобленко (Барилко, 78)

"Ворскла": Непогодов, Пердута, Симинин, Чеснаков, Ребенок, Голодюк, Кравченко (Скляр, 56), Кобахидзе (Сапай, 90+2), Бартулович, Турсунов, Коломоец (Загорулько, 82)

Предупреждения: Хобленко, Смирнов, Андриевский - Бартулович, Голодюк, Непогодов

Напомним, ранее 23 октября "Александрия" и "Динамо" сыграли вничью, а "Заря" выиграла у "Олимпика".