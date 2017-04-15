Премьер-лига: "Шахтер" разгромил "Олимпик", ничья "Днепра" и "Стали"

"Горняки" не оставили шансов "Олимпику" в Киеве.
Матч в Киеве прошел с полным преимуществом "Шахтера", ведь "горнякам" очень важно было реабилитироваться после поражения в игре с "Черноморцем".
Команда Фонсеки забила по два мяча в каждом из таймов, не оставив никаких шансов "Олимпику. По голу в матче забили Тайсон, Бернард, Коваленко и Феррейра, который реализовал пенальти.
Таким образом, "Шахтер" одержал первую победу над "Олимпиком в нынешнем сезоне. Напомним, что две предыдущих встречи закончились со счетом 1:1.
"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4
Голы: Тайсон 7, Бернард 37, Коваленко 58, Феррейра 61 (пен)
"Олимпик": Махарадзе, Богданов, Цимбалюк, Олейник, Владис-Эммерсон, Немчанинов, Матяж (Хомутов, 67), Шестаков, Поступаленко (Брикнер, 85), Моха, Гришко (Федорив, 68)
"Шахтер": Пятов, Коваленко, Ракицкий, Срна, Исмаили, Тайсон (Патрик 79), Феррейра, Марлос, Бернард (Зубков, 71), Степаненко (Малышев, 65), Кучер
Встреча в Днепре не порадовала болельщиков зрелищной игрой, моментов в поединке практически не было, а вся основная борьба проходила в центре поля.
Единственный шанс вырвать победу имели футболисты "Стали, однако в первом тайме Карикари не сумел реализовать выход один на один с Луниным.
"Днепр" - "Сталь" - 0:0
"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Полевой, Вакулко (Когут, 80), Влад, Нагиев, Кочергин (Чеберко, 69), Лунев, Довбик (Баланюк, 74)
"Сталь": Панькив, Пашаев, Стаменкович, Ищенко, Шабанов, Леандро, Задерака (Е.Малакян, 66), Каленчук, Карасюк, Васин (Дебелко, 84), Карикари (Бой Деул, 80)
Ранее "Заря" дома уступила "Динамо", а "Ворскла" и "Карпаты" сыграли вничью.ZN.UA