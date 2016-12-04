Премьер-лига: "Шахтер обыграл "Сталь"

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Донецкий клуб увеличил свой отрыв от "Динамо" до десяти пунктов.

Марлос забил победный мяч ФК Шахтер

В очередном матче 17-го тура украинской"Шахтер" оказался сильнее "Стали" со счетом 2:0.

"Шахтер" полностью контролировал ход игры, но долгое время не мог воплотить свое преимущество в забитый мяч. На помощь "горнякам" пришел пенальти, который заработал Марлос. Сам же бразилец на 31-й минуте его и реализовал.

Во втором тайме подопечные Фонсеки пытались забить второй мяч, что в итоге им и удалось. На 79-й минуте Тайсон шикарным обводящим ударом установил окончательный счет в поединке.

"Шахтер" – "Сталь" - 2:0

Голы: Марлос, 31 (пен.), Тайсон, 79

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 72), Бернард (Тайсон, 46), Эдуардо (Борячук, 61)

"Сталь": Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Г.Малакян, Э.Малакян, Каленчук (Месхи, 77), Карасюк, Комвалиус (Карикари, 55), Мысык (Кузык, 39)

Предупреждения: Эдуардо – Каленчук

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Напомним, вчера "Динамо" не смогло обыграть "Ворсклу", "Черноморец" и "Волынь" сыграли вничью в Одессе, а "Заря" уступила "Днепру".

В 19:30 свой матч начнут "Звезда" и "Александрия".