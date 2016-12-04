Премьер-лига: "Шахтер обыграл "Сталь"

Донецкий клуб увеличил свой отрыв от "Динамо" до десяти пунктов.
"Шахтер" полностью контролировал ход игры, но долгое время не мог воплотить свое преимущество в забитый мяч. На помощь "горнякам" пришел пенальти, который заработал Марлос. Сам же бразилец на 31-й минуте его и реализовал.
Во втором тайме подопечные Фонсеки пытались забить второй мяч, что в итоге им и удалось. На 79-й минуте Тайсон шикарным обводящим ударом установил окончательный счет в поединке.
"Шахтер" – "Сталь" - 2:0
Голы: Марлос, 31 (пен.), Тайсон, 79
"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 72), Бернард (Тайсон, 46), Эдуардо (Борячук, 61)
"Сталь": Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Г.Малакян, Э.Малакян, Каленчук (Месхи, 77), Карасюк, Комвалиус (Карикари, 55), Мысык (Кузык, 39)
Предупреждения: Эдуардо – Каленчук
Напомним, вчера "Динамо" не смогло обыграть "Ворсклу", "Черноморец" и "Волынь" сыграли вничью в Одессе, а "Заря" уступила "Днепру".
В 19:30 свой матч начнут "Звезда" и "Александрия".ZN.UA