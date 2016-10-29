Премьер-лига: "Шахтер" легко справился с "Черноморцем"

Дончане продолжают удерживать отрыв от конкурентов в текущем сезоне.
Подопечные Фонсеки, которые не проигрывали уже в 15 официальных матчах кряду, и на этот раз не испытали проблем с соперником. Судьба поединка решилась уже в первом тайме. Сначала Феррейра обокрал голкипера и вывел хозяев вперед, после чего практически сразу Дентиньо из пределов штрафной замкнул пас с фланга от Исмаили.
После перерыва у одесситов ничего не получалось в атаке, тогда как "Шахтер" мог забивать еще несколько мячей, но сопернику в ряде эпизодов откровенно повезло. Таким образом, дончане имеют отрыв от "Зари" уже в девять пунктов, однако у луганчан есть матч в запасе.
"Шахтер" - "Черноморец" - 2:0
Голы: Феррейра, 24, Дентиньо, 30
"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Малышев (Степаненко, 80), Фред, Марлос, Дентиньо, Бернард (Тайсон, 57), Феррейра (Борячук, 70)
"Черноморец": Каневцев, Петько, Хочолава, Мартыненко, Азацкий (Кабаев, 38), Люлька, Филимонов, Татарков, Смирнов (Ковалец, 76), Коркишко, Хобленко (Мусолитин, 69)
Предупреждение: Бернард, Малышев - Татарков, Смирнов, Люлька, Хочолава, Мусолитин, Кабаев
Напомним, в заключительном матче дня "Динамо" будет принимать "Карпаты" на "Олимпийском".ZN.UA