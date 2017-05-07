Премьер-лига: результаты всех матчей 28-го тура, видео голов, таблица

Стал известен новый чемпион Украины.
Главным событием прошедшего тура стало чемпионство "Шахтера". "Горняки" обыграли "Зарю" со счетом 3:2, тем самым оформив досрочно золотые медали.
Стоит отметить, что борьба за "бронзу" набирает обороты. После поражения луганчан и победы "Олимпика" расстояние между командами сократилось до трех пунктов, а до конца чемпионата осталось еще четыре тура.
Результаты матчей
"Волынь" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Мякушко, 24
"Олимпик" – "Черноморец" – 1:0
Гол: Брикнер, 16
"Шахтер" – "Заря" – 3:2
Голы: Феррейра, 38, Исмаили, 52, Ордец, 55 - Харатин, 80, Бонавентуре, 88
"Сталь" – "Карпаты" - 2:1
Голы: Дебелко, 69, Карасюк, 88 - Нестеров, 12
"Звезда" – "Днепр" – 1:1
Голы: Перейра, 48 - Чеберко, 7
"Динамо" – "Александрия" – 6:0
Голы: Ярмоленко, 7 (пен), Беседин, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Цыганков, 80
Турнирная таблица
Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.ZN.UA