Премьер-лига: результаты всех матчей 28-го тура, видео голов, таблица

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Стал известен новый чемпион Украины.

"Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины ФК Шахтер

В рамках 28-го турабыло сыграно шесть матчей - команды сумели забить 18 голов.

Главным событием прошедшего тура стало чемпионство "Шахтера". "Горняки" обыграли "Зарю" со счетом 3:2, тем самым оформив досрочно золотые медали.

Стоит отметить, что борьба за "бронзу" набирает обороты. После поражения луганчан и победы "Олимпика" расстояние между командами сократилось до трех пунктов, а до конца чемпионата осталось еще четыре тура.

Результаты матчей

"Волынь" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Мякушко, 24

"Олимпик" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Брикнер, 16

"Шахтер" – "Заря" – 3:2

Голы: Феррейра, 38, Исмаили, 52, Ордец, 55 - Харатин, 80, Бонавентуре, 88

"Сталь" – "Карпаты" - 2:1

Голы: Дебелко, 69, Карасюк, 88 - Нестеров, 12

"Звезда" – "Днепр" – 1:1

Голы: Перейра, 48 - Чеберко, 7

"Динамо" – "Александрия" – 6:0

Голы: Ярмоленко, 7 (пен), Беседин, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Цыганков, 80

Турнирная таблица

Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.