Премьер-лига: результаты всех матчей 26-го тура, видео голов, таблица

В чемпионате появилась интрига в борьбе за бронзовые медали.
Центральным поединком тура, который при этом фактически не имел турнирного значения, была встреча "Динамо" и "Шахтера" - дончане одержали очередную подряд победу на "Олимпийском" и укрепили лидерство в турнирной таблице.
При этом борьба обострилась за "бронзу", так как "Заря" проиграла "Черноморцу" и позволила одесситам вместе с "Александрией" сократить отставание до четырех очков.
Результаты матчей
"Динамо" - "Шахтер" - 0:1
Голы: Феррейра, 12
"Днепр" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Кочергин, 15, Довбик, 54
"Карпаты" - "Волынь" - 1:0
Гол: Гуцуляк, 17
"Александрия" - "Олимпик" - 1:0
Гол: Полярус, 48
"Сталь" - "Звезда" - 1:0
Гол: Да Силва, 81
"Заря" - "Черноморец" - 1:2
Голы: Форстер, 51 (с пенальти) - Коркишко, 15, 57 (с пенальти)
Турнирная таблицаZN.UA