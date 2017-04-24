Премьер-лига: результаты всех матчей 26-го тура, видео голов, таблица

В чемпионате появилась интрига в борьбе за бронзовые медали.

"Динамо" не справилось с "Шахтером" на своем поле ФК Шахтер

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги было сыграно шесть матчей - команды сумели забить 9 голов.

Центральным поединком тура, который при этом фактически не имел турнирного значения, была встреча "Динамо" и "Шахтера" - дончане одержали очередную подряд победу на "Олимпийском" и укрепили лидерство в турнирной таблице.

При этом борьба обострилась за "бронзу", так как "Заря" проиграла "Черноморцу" и позволила одесситам вместе с "Александрией" сократить отставание до четырех очков.

Результаты матчей

"Динамо" - "Шахтер" - 0:1

Голы: Феррейра, 12

"Днепр" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Кочергин, 15, Довбик, 54

"Карпаты" - "Волынь" - 1:0

Гол: Гуцуляк, 17

"Александрия" - "Олимпик" - 1:0

Гол: Полярус, 48

"Сталь" - "Звезда" - 1:0

Гол: Да Силва, 81

"Заря" - "Черноморец" - 1:2

Голы: Форстер, 51 (с пенальти) - Коркишко, 15, 57 (с пенальти)

Турнирная таблица