Премьер-лига: результаты матчей 25-го тура, видео голов, таблица

Состоялись очередные шесть поединков чемпионата.
"Динамо" обыграло "Зарю" и увеличило отрыв от луганан до 14 очков. "Шахтер", в свою очерель, разгромил "Олимпик" и не позволил киевлянам сократить отставание, которое составляет 11 пунктов. "Волынь" прервала серию из 12 матчей без побед и покинула последнюю строчку чемпионата, на которой теперь находится "Днепр".
Результаты всех матчей
"Заря" - "Динамо" - 0:1
Гол: Гармаш, 39
"Ворскла" – "Карпаты" – 0:0
"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4
Голы: Тайсон 7, Бернард 37, Коваленко 58, Феррейра 61 (с пенальти)
"Днепр" - "Сталь" - 0:0
"Волынь" - "Звезда" - 1:0
Голы: Петров, 32
"Черноморец" - "Александрия" - 1:0
Гол: Коркишко, 84
Турнирная таблицаZN.UA