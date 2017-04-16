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Премьер-лига: результаты матчей 25-го тура, видео голов, таблица

16 апреля в 20:33

Состоялись очередные шесть поединков чемпионата.

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"Шахтер" одержал разгромную победу
ФК Шахтер
Подошел к концу 25-й тур украинской Премьер-лиги, в рамках которого было сыграно шесть матчей и забито семь голов.

"Динамо" обыграло "Зарю" и увеличило отрыв от луганан до 14 очков. "Шахтер", в свою очерель, разгромил "Олимпик" и не позволил киевлянам сократить отставание, которое составляет 11 пунктов. "Волынь" прервала серию из 12 матчей без побед и покинула последнюю строчку чемпионата, на которой теперь находится "Днепр".

Результаты всех матчей

"Заря" - "Динамо" - 0:1
Гол: Гармаш, 39

"Ворскла" – "Карпаты" – 0:0

"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4
Голы: Тайсон 7, Бернард 37, Коваленко 58, Феррейра 61 (с пенальти)

"Днепр" - "Сталь" - 0:0

"Волынь" - "Звезда" - 1:0
Голы: Петров, 32

"Черноморец" - "Александрия" - 1:0
Гол: Коркишко, 84

Турнирная таблица

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fpl.ua

По материалам: ZN.UA
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Тэги УПЛ футбол Динамо Шахтер
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