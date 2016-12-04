Премьер-лига: результаты матчей 17-го тура, видео голов, таблица

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо", а "Заря" не сумела приблизиться к киевлянам.

"Шахтер" оторвался от "Динамо" уже на 10 очков

Завершились матчи 17-го тураТур начался 3-го декабря, а завершился сегодня, 4-го декабря.

В пяти матчах тура было забито 13 голов. "Шахтер" увеличил свой отрыв от "Динамо" до десяти очков, переиграв "Сталь". Что касается подопечных Сергей Реброва, то они упустили победу над "Ворсклой", ведя по ходу игры в два мяча.

Стоит отметить, что "Днепр" после победы над "Зарей" покинул зону вылета, в которую переместилась "Волынь".

Результаты матчей:

"Черноморец" – "Волынь" - 0:0

"Ворскла" – "Динамо" – 2:2

Голы: Турсунов, 15, Ребенок, 34 - Сидорчук, 5, Ярмоленко, 14 (пен.)

"Заря" – "Днепр" – 2:3

Голы: Безбородько, 57, Караваев, 61 - Кочергин, 14, 79, Лучкевич, 23

"Шахтер" – "Сталь" – 2:0

Голы: Марлос, 31 (пен.), Тайсон, 79

"Звезда" – "Александрия" – 2:0

Голы: Бацула, 90+3 - Шендрик, 26

Турнирная таблица

Отметим, чтоиз-за плохого состояния газона на стадионе "Юбилейный" в Сумах.