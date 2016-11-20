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Премьер-лига: результаты матчей 15-го тура, видео голов, таблица

20 ноября в 23:45

"Динамо" и "Шахтер" одержали минимальные победы, "Заря" уступила "Александрии", а "Днепр" сумел взять три очка в Полтаве.

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"Динамо" воспользовалось осечкой "Зари"
football.ua
Завершились матчи пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги. Тур начался 19 ноября, а завершился сегодня, 20 ноября.

В шести матчах тура было забито 15 голов. "Шахтер" удержал отрыв от "Динамо" в 8 очков, тогда как "Заря" снова оступилась и теперь отстает от киевлян на три пункта. "Днепр" добыл победу над "Ворсклой", но команда Михайленко вместе с "Волынью" и "Карпатами" - главные аутсайдеры турнирной таблицы.

Результаты матчей

"Заря" - "Александрия" - 1:2
Голы: Петряк, 66 - Микицей, 70, Кулиш, 90+1

"Олимпик - "Черноморец" - 1:0
Гол: Матяж, 21

"Динамо" - "Сталь" - 2:1
Голы: Хачериди, 18, Макаренко, 60 - Комвалиус, 57

"Шахтер" - "Карпаты" - 2:1
Голы: Срна, 10, Феррейра, 77 - Ксенз, 19 (с пенальти)

"Ворскла" - "Днепр" - 1:2
Голы: Турсунов, 26 - Ротань, 28, Лучкевич, 77

"Звезда" - "Волынь" - 2:0
Голы: Фаворов, 59, Билоног, 73

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Турнирная таблица

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fpl.ua

По материалам: ZN.UA
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Тэги Премьер-лига Шахтер Динамо футбол
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