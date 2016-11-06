Премьер-лига: результаты матчей 14-го тура, видео голов, таблица

"Карпаты" обыграли "Ворсклу", "Заря" потеряла очки, а "Шахтер" увеличил отрыв от второго места.
"Сталь" на выезде обыграла "Волынь", а "Олимпик" выиграл у "Звезды" и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Карпаты" одержали первую победу при новом тренере и сократили отставание от предпоследнего места до одного очка.
"Заря" потеряла очки в Одессе и позволила "Динамо" догнать себя. Теперь луганчане и киевляне на 8 очков отстают от "Шахтера", который взял максимум баллов в Александрии.
Результаты матчей
"Волынь" - "Сталь" - 0:1
Гол: Комвалиус, 22 (с пенальти)
"Звезда" - "Олимпик" - 1:2
Голы: Фаворов, 45 - Петров, 77, Поступаленко, 81
"Карпаты" - "Ворскла" - 1:0
Гол: Бланко-Лещук, 23
"Черноморец" - "Заря" - 0:0
"Днепр" - "Динамо" - 1:2
Голы: Ротань, 25 (с пенальти) - Беседин, 21, Сидорчук, 69
"Александрия" - "Шахтер" - 1:2
Голы: Яремчук, 46 - Дентиньо, 12, Феррейра, 39
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