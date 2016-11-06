Премьер-лига: результаты матчей 14-го тура, видео голов, таблица

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"Карпаты" обыграли "Ворсклу", "Заря" потеряла очки, а "Шахтер" увеличил отрыв от второго места.

Сидорчук принес "Динамо" победу ФК Динамо

Завершились матчи четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги . Тур начался 4 ноября, а завершился сегодня, 6 ноября.

"Сталь" на выезде обыграла "Волынь", а "Олимпик" выиграл у "Звезды" и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Карпаты" одержали первую победу при новом тренере и сократили отставание от предпоследнего места до одного очка.

"Заря" потеряла очки в Одессе и позволила "Динамо" догнать себя. Теперь луганчане и киевляне на 8 очков отстают от "Шахтера", который взял максимум баллов в Александрии.

Результаты матчей

"Волынь" - "Сталь" - 0:1

Гол: Комвалиус, 22 (с пенальти)

"Звезда" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Фаворов, 45 - Петров, 77, Поступаленко, 81

"Карпаты" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Бланко-Лещук, 23

"Черноморец" - "Заря" - 0:0

"Днепр" - "Динамо" - 1:2

Голы: Ротань, 25 (с пенальти) - Беседин, 21, Сидорчук, 69

"Александрия" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Яремчук, 46 - Дентиньо, 12, Феррейра, 39

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Турнирная таблица