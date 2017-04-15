Премьер-лига предложила украинским клубам пять вариантов формата на новый сезон

Расширения УПЛ не будет.
Вариант 1: та же схема турнира, по которой проводится текущий чемпионат.
Вариант 2: та же схема турнира, но лучшая команда второй шестерки играет два матча плей-офф за право выхода в Лигу Европы с четвертым или пятым местом.
Вариант 3: Вариант 2 + в первую лигу сразу вылетает одна команда, а еще два играют стыковые матчи: 11 место УПЛ - со вторым местом ПФЛ, 10 место УПЛ - с третьим местом ПФЛ.
Вариант 4: Чемпионат проводится в три круга, всего 33 тура. Две команды напрямую вылетают.
Вариант 5: Первый этап - два круга. Затем команды делятся на три четверки: с 1 по 4 места, с 5 по 8 места, с 9 по 12 места. В четверках проводится еще два круга (шесть матчей). Очки, заработанные на первом этапе, сохраняются.
Ранее президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что украинская Премьер-лига может вернуться к формату из 16-ти команд уже в сезоне 2018/19.Tribuna.com