Премьер-лига предложила украинским клубам пять вариантов формата на новый сезон

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Расширения УПЛ не будет.

Ни в одном из вариантов не предусмотрено увеличение количества участников fpl.ua

На этой неделе клубыполучили варианты формата следующего чемпионата. Ни в одном из вариантов не предусмотрено увеличение количества участников.

Вариант 1: та же схема турнира, по которой проводится текущий чемпионат.

Вариант 2: та же схема турнира, но лучшая команда второй шестерки играет два матча плей-офф за право выхода в Лигу Европы с четвертым или пятым местом.

Вариант 3: Вариант 2 + в первую лигу сразу вылетает одна команда, а еще два играют стыковые матчи: 11 место УПЛ - со вторым местом ПФЛ, 10 место УПЛ - с третьим местом ПФЛ.

Вариант 4: Чемпионат проводится в три круга, всего 33 тура. Две команды напрямую вылетают.

Вариант 5: Первый этап - два круга. Затем команды делятся на три четверки: с 1 по 4 места, с 5 по 8 места, с 9 по 12 места. В четверках проводится еще два круга (шесть матчей). Очки, заработанные на первом этапе, сохраняются.

Ранее президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что украинская Премьер-лига может вернуться к формату из 16-ти команд уже в сезоне 2018/19.