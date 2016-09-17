Премьер-лига: победа "Олимпика", поражение "Днепра", ничья "Карпат" и "Черноморца"

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Состоялись три матча восьмого тура украинской Премьер-лиги.

"Олимпик" обыграл "Сталь" fcstal.com

17 сентября были сыграны три поединка восьмого тура украинской Премьер-лиги: "Сталь" принимала "Олимпик", "Карпаты" - "Черноморец", а "Днепр" - "Звезду".

"Олимпик" одержал третью подряд победу в чемпионате. Причем забить два из трех мячей в ворота "Стали" донецкому клубу удалось в меньшинстве.

"Сталь" - "Олимпик" - 2:3

Голы: Карасюк, 70, Комвалиус, 90+3 (с пенальти) - Поступаленко, 35, Богданов, 60, Гринь, 73

"Сталь": Панькив, Васин, Ищенко (Комвалиус, 62), Стаменкович, Пашаев, Карасюк, Задерака, Э. Малакян (Каленчук, 60), Мысык, Дьел, Карикари (Дебелко, 82)

"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Петров, Барановский, Немчанинов, Доронин, Богданов, Танчик (Хомутов, 87), Поступаленко, Шестаков (Гошкодеря, 72), Лысенко (Гринь, 46)

Предупреждения: Стаменкович, Пашаев, Комвалиус, Каленчук - Поступаленко, Махарадзе

Удаление: Поступаленко, 39

"Карпаты" и "Черноморец" сыграли вничью, сохранив ворота сухими. Львовскому клубу ничья не помогла выбраться из минуса, у львовян теперь "минус 1" очко. К слову, "Карпаты" не побеждают семь матчей подряд. А "Черноморец" удерживает свои позиции в шестерке лучших.

"Карпаты" - "Черноморец" - 0:0

"Карпаты": Пидкивка, Зубейко (Мирошниченко, 79), Нестеров, Лобай, Кравец, Кадимян (Богач, 59), Вербный, Худобяк (Рудыка, 71), Ярошенко, Костевич, Бланко-Лещук

"Черноморец": Боровик, Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька, Ковалец, Смирнов, Калитвинцев (Шериф, 60), Татарков (Третьяков, 66), Коркишко, Хобленко (Барилко, 68)

Предупреждения: Кравец, Вербный, Костевич, Нестеров - Коркишко

"Днепр" потерпел второе подряд поражение в чемпионате. Подопечные Дмитрия Михайленко дома проиграли "Звезде", которая наоборот выиграла второй матч кряду. Победный гол гости забили на последних секундах матча.

"Днепр" - "Звезда" - 0:1

Гол: Мойя, 90+4

"Днепр": Баштаненко, Адамюк, Сваток, Чеберячко, Полевой, Кочергин, Вакулко, Ротань, Политыло, Влад (Близниченко, 58), Баланюк (Довбык, 78)

"Звезда": Паст, Баенко, Кучеренко, Перейра, Бацула, Борха, Зубков, Чичиков, Загальский (Фаворов, 60), Щедрый (Фернандес, 73), Ситало (Мойя, 68)

Предупреждения: Вакулко, Ротань - Перейра, Фаворов, Мойя

18 сентября будут сыграны еще три матча тура. В том числе свои поединки проведут "Динамо" и "Шахтер".