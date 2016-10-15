Премьер-лига: "Олимпик" отобрал очки у "Шахтера", "Заря" обыграл "Волынь"

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Стартовал 11-й тур чемпионата Украины по футболу.

"Шахтер" потерял очки football.ua

Состоялись первые матчи. Донецкий "Шахтер" на выезде встречался с "Олимпиком", а "Заря" принимала "Волынь".

"Горняки" имели отрыв от "Динамо" в семь очков, но теперь команда Пауло Фонсеки рискует потерять часть преимущества. С первых минут гости завладели преимуществом, однако реализовать все свои моменты "Шахтеру" не удалось - несколько раз подводила точность, а в некоторых эпизодах "Олимпик" спасал кипер Махарадзе.

После перерыва давление на ворота "Олимпика" усилилось, а открыть счет удалось на 74-й минуте, когда Ордец точно пробил из пределов штрафной после подачи с углового. Тем не менее, хозяева таки сумели вырвать ничью у фаворита - Немчанинов прострелил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где ударом уже в падении вышедший на замену Матяж замкнул этот пас.

"Олимпик" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Матяж, 80 - Ордец, 74

"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Барановский, Петров, Немчанинов, Гошкодеря, Богданов, Танчик, Поступаленко (Хомутов, 63), Шестаков (Парцвания, 83), Лысенко (Матяж, 75)

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Эдуардо, 83), Бернард (Дентиньо, 67), Феррейра (Селезнев, 74)

Предупреждения: Олейник, Парцвания - Феррейра

Луганская "Заря" одержала легкую победу над "Волынью", временно вернув себе второе место в турнирной таблице. Подопечные Вернидуба решили исход игры еще в первом тайме. Сначала Кулач в одно касание распечатал ворота луцкой команды ударом в ближний угол, после чего Караваев заработал пенальти, который реализовал Форстер.

"Заря" - "Волынь" - 2:0

Голы: Кулач, 39, Форстер (пен.), 42

"Заря": Шевченко, Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь (Опанасенко, 69), Гречишкин, Караваев, Любенович, Липартия (Харатин, 63), Петряк (Паулиньо, 53), Кулач

"Волынь": Марчук, Романюк, Горопевшек, Логинов, Шабанов, Чепелюк, Р.Никитюк (Задерецкий, 74), Деда, Мемешев (Ляшенко, 46), Дудик, Петров (А.Никитюк, 83)

Предупреждение: Р.Никитюк, Чепелюк, Романюк

Напомним, игровой день завершится матчем "Динамо" и "Черноморца".