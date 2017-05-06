Премьер-лига: "Олимпик" минимально переиграл "Черноморец"

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Единственный гол забил Брикнер ФК Черноморец

Сегодня, 6 мая, продолжился 28 тур, в котором "Олимпик" принимал "Черноморец".

Поединок в Киеве прошел с явным преимуществом "Олимпика". Если в начале матча трудно было выявить фаворита, то к середине первого тайма все стало очевидно. "Олимпик" сумел забить важный гол, а после результативного удара еще не раз мог огорчить ворота Каневцева, однако голкипер одесситов был безупречен.

Во втором тайме "Черноморец" попробовал сыграть активнее, однако ничего, кроме перекладины после шального удара Андриевского подопечные Бабича выжать не смогли.

"Олимпик" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Брикнер, 16

"Олимпик": Махарадзе, Гринь (Олейник, 65), Богданов, Эмерсон, Брикнер, Немчанинов, Шестаков, Поступаленко (Хомутов, 81), Моха, Сергийчук (Матяж, 88), Гришко

"Черноморец": Каневцев, Данченко, Барилко (Третьяков, 46), Татарков (Каплиенко, 65), Хобленко, Андриевский, Коркишко, Ковалец (Сильвио, 70), Хочолава, Аблитаров, Азацкий

Удаление: Хочолава, 79

Отметим, что в стартовом матче тура луцкая "Волынь" уступила дома полтавской "Ворскле" со счетом – 0:1.

"Волынь" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Мякушко, 24

"Волынь": Недилько, Диденко, Ляшенко (Задерецкий, 37), Тетеренко, Чепелюк (Ильницкий, 59), Романюк, Никитюк, Шаповал, Логинов, Мемешев (Марушка, 78), Герасимюк

"Ворскла": Шуст, Ребенок, Даллку, Чижов, Кравченко, Одарюк, Чеснаков, Хлебас (Косовский, 90+2), Шарпар (Кунев, 90), Мякушко (Сакив, 68), Скляр

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