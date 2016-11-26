Премьер-лига: минимальные победы "Ворсклы" и "Черноморца"

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Все решилось в концовках матчей, которые открывали очередной тур чемпионата.

"Черноморец" опережает "Ворсклу" на три очка football.ua

Сегодня, 26 ноября, стартовал 16-й тур. Состоялись два матча - "Сталь" принимала "Ворсклу", а "Черноморец" - "Звезду".

В первом тайме "Ворскла" и "Сталь" обменялись несколькими опасными моментами, но до гола дело так и не дошло. После перерыва полтавчане продолжили владеть небольшим территориальным преимуществом, а на 56-й минуте "Сталь" спасла перекладина - Кобахидзе выстрелил из пределов штрафной, но чуть не хватило точности.

Когда событий на поле стало минимум, гол таки состоялся. На 89-й минуте Ребенок сместился с фланга в центр и точно пробил в угол ворот Панькива, позволив заработать полтавчанам три гостевые очка.

"Сталь" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Ребенок, 89

"Сталь": Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Каленчук, Э.Малакян, Г.Малакян (Карасюк, 78), Мысык, Комвалиус (Карикари, 65), Задерака (Кузык, 46)

"Ворскла": Непогодов, Симинин, Дитятьев, Чеснаков, Пердута, Ткачук, Кравченко, Турсунов, Бартулович (Ребенок, 46), Кобахидзе (Одарюк, 67), Хлебас (Загорулько, 80)

Предупреждения: Задерака - Бартулович, Симинин, Дитятьев, Кобахидзе, Чеснаков, Одарюк

"Черноморец" активно начал встречу со "Звездой", но быстро пропустил гол - гости организовали контратаку, в результате которой мяч попал к Билоногу, а тот вошел в штрафную одесситов и переиграл вратаря.

Игроки "Черноморца" не слишком активно действовали в атаке, но сравнять счет сумели довольно быстро. На 25-й минуте Коркишко получил передачу от Третьякова в штрафной и легко переиграл вратаря. Далее одесситы чаще владели мячом, но и игроки "Звезды" не забывали об атаке. Только на 78-й минуте наступила развязка: после розыгрыша углового мяч оказался у Андриевского, который и огорчил "Звезду", записав на свой счет победный гол.

"Черноморец" - "Звезда" - 2:1

Голы: Коркишко, 25, Андриевский, 78 – Билоног, 3

"Черноморец": Боровик, Данченко, Мартыненко, Азацкий, Люлька, Филимонов, Смирнов, Третьяков (Хобленко, 71), Коркишко, Татарков (Андриевский, 58), Калитвинцев (Мусолитин, 84)

"Звезда": Паст, Баенко, Ковалев, Перейра, Бацула (Калинин, 83), Билоног, Загальский (Мойя, 59), Лупашко (Зубков, 75), Фаворов, Щедрый, Ситало

Предупреждения: Филимонов, Данченко, Смирнов - Бацула, Загальский, Ситало, Зубков

Удален: Зубков, 84

Напомним, в третьем матче игрового дня "Динамо" сыграет в Луцке с "Волынью".