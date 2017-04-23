Премьер-лига: минимальные победы "Стали" и "Карпат"

В двух поединках было забито всего два гола.
"Сталь" - "Звезда" - 1:0
Гол: Да Силва, 81
"Сталь": Бандура, Пашаев, Шабанов, Ищенко, Да Силва, Каленчук, Карасюк, Г.Малакян (Стаменкович, 74), Э.Малакян (Задерака, 69), Васин, Карикари (Климчук, 82)
"Звезда": Паст, Перейра, Фатеев, Наилсон, Щедрый (Чичиков, 71), Эсеола, Жуков (Акименко, 67), Драченко (Дрышлюк, 84), Бацула, Полегенько, Ситало
Предупреждения: Карикари, Шабанов, Васин, Каленчук, Э.Малакян, Г.Малакян, Задерака - Перейра, Эсеола, Жуков, Драченко.
Удаление: Эсеола, 70
"Карпаты" - "Волынь" - 1:0
Гол: Гуцуляк, 17
"Карпаты": Боровик, Лобай, Дитятьев, Матвиенко, Зубейко (Мирошниченко, 81), Чачуа (Грисьо, 75), Филимонов, Клец (Вербный, 65), Худобяк, Гуцуляк, Гладкий
"Волынь": Кичак, Романюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал, Герасимюк, Р.Никитюк (Мелинишин, 58), Мемешев (Деда, 77), Тетеренко, Дудик (Дмитренко, 53), Петров
Предупреждения: Дитятьев - Логинов, Кичак, Герасимюк, Р.Никитюк, Тетеренко, Романюк, Мелинишин, Шаповал
В заключительном поединке дня "Заря" будет принимать "Черноморец".ZN.UA