Топ Новости
<
>

Премьер-лига: матч "Олимпика" и "Карпат" отменен

4 декабря в 14:49

Из-за сложных погодных условий газон в Сумах не готов принимать игру.

123
Газон на "Юбилейном" покрыт снегом
ФК Карпаты
Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и львовскими "Карпатами" не состоится. Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Причиной такого решения стало плохое состояние газона на стадионе в "Юбилейный" в Сумах, где должен был состояться матч. Поле полностью покрылось снегом и обледенело, так как сломан подогрев газона, который, по словам спортивного директора "Олимпика" Алексея Антонова, "в последний раз включали 9-10 лет назад".

Наказание при этом может понести "Олимпик" в качестве номинального хозяина поля за то, что клуб не смог защитить газон и предоставить условия для проведения встречи.

Читайте также: Кубок Украины: поединок "Нефтяник" – "Динамо" отменен из-за обледенения

Напомним, на этой неделе из-за плохого состояния газона не состоялись два кубковых матча: "Нефтяник" - "Динамо" и "Полтава" - "Шахтер".

По материалам: fpl.ua
Читайте также
Тэги Олимпик Карпаты футбол Премьер-лига
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости