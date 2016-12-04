Премьер-лига: матч "Олимпика" и "Карпат" отменен

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Из-за сложных погодных условий газон в Сумах не готов принимать игру.

Газон на "Юбилейном" покрыт снегом ФК Карпаты

Матчмежду донецким "Олимпиком" и львовскими "Карпатами" не состоится. Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Причиной такого решения стало плохое состояние газона на стадионе в "Юбилейный" в Сумах, где должен был состояться матч. Поле полностью покрылось снегом и обледенело, так как сломан подогрев газона, который, по словам спортивного директора "Олимпика" Алексея Антонова, "в последний раз включали 9-10 лет назад".

Наказание при этом может понести "Олимпик" в качестве номинального хозяина поля за то, что клуб не смог защитить газон и предоставить условия для проведения встречи.

Напомним, на этой неделе из-за плохого состояния газона не состоялись два кубковых матча: "Нефтяник" - "Динамо" и "Полтава" - "Шахтер".