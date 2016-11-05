Премьер-лига: "Карпаты" минимально обыграли "Ворсклу"

Львовяне сумели одержать долгожданную победу и прервать серию неудач.

Бланко-Лещук принес победу "Карпатам" footboom.com

Сегодня, 5 ноября, продолжается 14-й тур украинский Премьер-лиги, в рамках которогои одержали минимальную победу.

"Карпаты" находятся на дне турнирной таблицы и до этого поединка не могли победить в 14 матчах подряд. Однако в этот раз подопечные Олега Дулуба сумели добиться успеха. На старте поединка больше голевых моментов было у "Ворсклы", однако уже на 23-й минуте угловой от хозяев поля привел к голу - Бланко-Лещук замкнул навес головой с линии вратарской.

Во втором тайме у "Ворсклы" практически не было моментов, тогда как "Карпаты" могли еще несколько раз огорчить Шуста, но в итоге счет остался прежним. Это вторая победа для львовян в сезоне.

"Карпаты" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Бланко-Лещук, 23

"Карпаты": Пидкивка, Кравец, Нестеров, Лобай, Костевич (Кадимян, 67), Мирошниченко, Вербный, Клец (Чачуа, 57), Грисьо (Ксенз, 46), Худобяк, Бланко-Лещук

"Ворскла": Шуст, Симинин, Дитятьев, Чеснаков, Ребенок, Кравченко, Голодюк (Скляр, 46), Кобахидзе, Одарюк (Турсунов, 46), Бартулович, Коломоец (Хлебас, 63)

Предупреждения: Нестеров - Дитятьев, Бартулович, Скляр

Напомним, во втором матче игрового дня "Олимпик" добыл волевую победу над "Звездой".