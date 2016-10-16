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Премьер-лига: "Карпаты" и "Днепр" разошлись миром

16 октября в 21:45

В первом матче под руководством нового главного тренера львовяне не удержали свое преимущество.

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Бланко-Лещук открыл счет в матче
ФК Карпаты
"Карпаты" и "Днепр" закрыли программу одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги. На "Арене Львов" команды сыграли вничью.

"Карпаты" вышли вперед в середине тайма - Бланко-Лещук головой пробил точно под штангу. Но уже через девять минут днепряне отыгрались. Мяч также был забит головой - Когут из пределов вратарской отправил мяч в сетку.

"Карпаты" - "Днепр" - 1:1
Голы: Бланко-Лещук, 29 - Когут, 38

"Карпаты": Мысак, Зубейко, Нестеров, Лобай, Кравец, Завийский, Худобяк, Чачуа (Ярошенко, 67), Костевич (Вербный, 79), Чумак (Грисьо, 52), Бланко-Лещук

"Днепр": Лунин, Адамюк, Чеберячко, Сваток, Влад, Кравченко, Когут (Ковпак, 72), Ротань, Близниченко, Андерсон Пико (Лунев, 89), Бохашвили (Баланюк, 68)

Предупреждения: Завийский - Ротань, Бохашвили

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Напомним, "Карпаты" проводили свой первый матч под руководством нового главного тренера Олега Дулуба.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Карпаты Днепр Когут Бланко-Лещук Премьер-лига
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