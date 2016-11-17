Премьер-лига: главные тренеры команд выбрали лучших игроков чемпионата в октябре

Сергей Ребров свой голос отдал за Фреда, а Паулу Фонсека - за Яремчука.

Марлос лидирует в голосовании ФК Шахтер

Премьер-лига дала старт голосованию за лучшего игрока украинского чемпионата по итогам октября. На первом этапе свой выбор сделали все главные тренеры команд.

Выбор тренеров

1. Паулу Фонсека ("Шахтар") – Яремчук ("Александрия")

2. Сергей Ребров ("Динамо") – Фред ("Шахтер")

3. Юрий Вернидуб ("Заря") – Бутко ("Шахтер")

4. Роман Санжар ("Олимпик") – Марлос ("Шахтер")

5. Владимир Шаран ("Александрия") – Марлос ("Шахтер")

6. Александр Бабич ("Черноморец") – Марлос ("Шахтер")

7. Василий Сачко ("Ворскла") – Марлос ("Шахтер")

8. Якоб Галл ("Сталь") – Срна ("Шахтер")

9. Виктор Догадайло ("Звезда") – Ярмоленко ("Динамо")

10. Виталий Кварцяний ("Волынь") – Бутко ("Шахтер")

11. Дмитрий Михайленко ("Днепр") – Марлос ("Шахтер")

12. Олег Дулуб ("Карпаты") – Филимонов ("Черноморец")

Таким образом, семь футболистов, выбранных тренерами, вышли во второй этап, в ходе которого болельщики путем голосования на официальном сайте Премьер-лиги выберут одного лучшего.

Лидирует в голосовании на данный момент Марлос, который набрал 51% голосов.

Напомним, после 14 туров уверенно лидирует в Премьер-лиге "Шахтер".