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Премьер-лига: главные тренеры команд выбрали лучших игроков чемпионата в октябре

17 ноября в 10:36

Сергей Ребров свой голос отдал за Фреда, а Паулу Фонсека - за Яремчука.

Марлос
Марлос лидирует в голосовании
ФК Шахтер
Премьер-лига дала старт голосованию за лучшего игрока украинского чемпионата по итогам октября. На первом этапе свой выбор сделали все главные тренеры команд.

Выбор тренеров

1. Паулу Фонсека ("Шахтар") – Яремчук ("Александрия")
2. Сергей Ребров ("Динамо") – Фред ("Шахтер")
3. Юрий Вернидуб ("Заря") – Бутко ("Шахтер")
4. Роман Санжар ("Олимпик") – Марлос ("Шахтер")
5. Владимир Шаран ("Александрия") – Марлос ("Шахтер")
6. Александр Бабич ("Черноморец") – Марлос ("Шахтер")
7. Василий Сачко ("Ворскла") – Марлос ("Шахтер")
8. Якоб Галл ("Сталь") – Срна ("Шахтер")
9. Виктор Догадайло ("Звезда") – Ярмоленко ("Динамо")
10. Виталий Кварцяний ("Волынь") – Бутко ("Шахтер")
11. Дмитрий Михайленко ("Днепр") – Марлос ("Шахтер")
12. Олег Дулуб ("Карпаты") – Филимонов ("Черноморец")

Таким образом, семь футболистов, выбранных тренерами, вышли во второй этап, в ходе которого болельщики путем голосования на официальном сайте Премьер-лиги выберут одного лучшего.

Лидирует в голосовании на данный момент Марлос, который набрал 51% голосов.

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Напомним, после 14 туров уверенно лидирует в Премьер-лиге "Шахтер".

По материалам: fpl.ua
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Тэги Премьер-лига Ребров Марлос Фонсека Яремчук Бутко Вернидуб Шахтер Ярмоленко
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