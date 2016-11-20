Премьер-лига: "Днепр" в волевом стиле обыграл "Ворсклу"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Днепряне неожиданно справились с командой из середины турнирной таблицы.

Лучкевич отметил возвращение на поле голом football.ua

Состоялся заключительный матч 15-го тура, в котором "Днепр" принимал "Ворсклу". Подопечные Михайленко первыми пропустили, но в итоге ответили двумя точными ударами и взяли три очка.

Полтавчане активно начали встречу и регулярно тревожили защитников днепрян, а на 26-й минуте сумели выйти вперед: Сапай навесил с правого фланга атаки, мяч отскочил к Турсунову, а тот техничным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Практически сразу "Днепр" счет сравнял: Влад разобрался с оппонентом на краю чужой штрафной, отдал пас на Ротаня, а ветеран гостей ударом низом в касание отправил мяч в сетку.

После перерыва команды поочереди владели преимуществом, но победный мяч удалось забить днепрянам: Ротань отдал пас на правый фланг атаки, где был Лучкевич, который вошел в штрафную и красиво пробил над вратарем в дальний угол.

"Ворскла" - "Днепр" - 1:2

Голы: Турсунов, 26 - Ротань, 28, Лучкевич, 77

"Ворскла": Шуст, Сапай (Пердута, 73), Дитятьев, Чеснаков, Симинин, Загорулько (Хлебас, 46), Ткачук (Заричнюк, 63), Ребенок, Турсунов, Бартулович, Кобахидзе

"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Ротань, Политыло, Кравченко, Лучкевич (Нагиев, 90), Лунев, Кожушко (Вакулко, 81)

Предупреждения: Бартулович - Кожушко

Напомним, во втором матче игрового дня "Звезда" уверенно обыграла "Волынь".