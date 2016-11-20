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Премьер-лига: "Днепр" в волевом стиле обыграл "Ворсклу"

20 ноября в 22:00

Днепряне неожиданно справились с командой из середины турнирной таблицы.

Лучкевич
Лучкевич отметил возвращение на поле голом
football.ua
Состоялся заключительный матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал "Ворсклу". Подопечные Михайленко первыми пропустили, но в итоге ответили двумя точными ударами и взяли три очка.

Полтавчане активно начали встречу и регулярно тревожили защитников днепрян, а на 26-й минуте сумели выйти вперед: Сапай навесил с правого фланга атаки, мяч отскочил к Турсунову, а тот техничным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Практически сразу "Днепр" счет сравнял: Влад разобрался с оппонентом на краю чужой штрафной, отдал пас на Ротаня, а ветеран гостей ударом низом в касание отправил мяч в сетку.

После перерыва команды поочереди владели преимуществом, но победный мяч удалось забить днепрянам: Ротань отдал пас на правый фланг атаки, где был Лучкевич, который вошел в штрафную и красиво пробил над вратарем в дальний угол.

"Ворскла" - "Днепр" - 1:2
Голы: Турсунов, 26 - Ротань, 28, Лучкевич, 77

"Ворскла": Шуст, Сапай (Пердута, 73), Дитятьев, Чеснаков, Симинин, Загорулько (Хлебас, 46), Ткачук (Заричнюк, 63), Ребенок, Турсунов, Бартулович, Кобахидзе

"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Ротань, Политыло, Кравченко, Лучкевич (Нагиев, 90), Лунев, Кожушко (Вакулко, 81)

Предупреждения: Бартулович - Кожушко

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Напомним, во втором матче игрового дня "Звезда" уверенно обыграла "Волынь".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Днепр Ворскла футбол Премьер-лига
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