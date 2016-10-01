Премьер-лига: "Днепр" разгромлен "Александрией", выездная победа "Олимпика"

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Днепрянам пока не удается наладить игру.

"Ворскла" уступила "Олимпику" дома ФК Ворскла

Состоялись очередные матчи. "Александрия" забила четыре мяча "Днепру", а "Олимпик" справился с "Ворсклой".

Днепряне находятся все ближе к дну турнирной таблицы. "Александрия" уже в первом тайме фактически решила исход игры - хозяева пропустили три мяча, а после перерыва еще один. Подопечные Дмитрия Михайленко сумели ответить лишь голом престижа от Кочергина на 85-й минуте.

"Днепр" - "Александрия" - 1:4

Голы: Кочергин, 85 - Пономарь, 11, Яремчук, 16, Микицей, 37, Яремчук, 61

"Днепр": Баштаненко, Адамюк, Сваток, Чеберячко, Влад, Ротань, Политыло (Когут, 61), Близниченко, Назаренко (Андерсон Пико, 62), Вакулко (Кочергин, 46), Баланюк

"Александрия": Леванидов, Микицей, Басов, Гитченко, Цуриков, Банада, Запорожан, Козак (Леонов, 65), Полярус (Чорний, 62), Яремчук (Огиря, 73), Пономарь

Предупреждения: Кочергин, Ротань

"Олимпик" встречался с соседом по турнирной таблице - "Ворсклой" в Полтаве. Команды в последних турах набрали хорошую форму, поэтому ожидалось равное противостояние. Гости вышли вперед благодаря удару Гриня на 39-й минуте, но еще до перерыва полтавчане сумели восстановить равновесие усилиями Чеснакова. Все решила суматоха в штрафной "Ворсклы" на 83-й минуте, когда Шестаков пробил уже фактически в пустые ворота.

"Ворскла" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Чеснаков, 45 - Гринь, 39, Шестаков, 83

"Ворскла": Непогодов, Пердута, Дитятьев, Чеснаков, Симинин, Турсунов (Бартулович, 78), Скляр, Голодюк, Кобахидзе, Кравченко (Хлебас, 46), Загорулько (Коломоец, 60)

"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Барановский, Петров, Немчанинов, Танчик (Лысенко, 81), Доронин, Гошкодеря, Шестаков, Поступаленко (Хомутов, 69), Гринь

Предупреждения: Голодюк, Кобахидзе, Чеснаков, Симинин, Бартулович, Скляр - Доронин, Танчик, Гошкодеря, Барановский, Хомутов

Напомним, ранее "Черноморец" на выезде победил "Сталь".