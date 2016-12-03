Премьер-лига: "Днепр" добыл выездную победу над "Зарей"

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Луганчане потеряли важные очки и не воспользовались осечкой "Динамо".

"Днепр" вырвал победу в концовке встречи ФК Днепр

Состоялся очередной матч, в котором "Заря" в Запорожье принимала "Днепр" и потерпела поражение со счетом 2:3. Днепряне в первом тайме забили дважды, после чего хозяева сумели сравнять счет, но победную для гостей точку поставил Кочергин на 79-й минуте.

"Заря" - "Днепр" - 2:3

Голы: Безбородько, 57, Караваев, 61 - Кочергин, 14, 79, Лучкевич, 23

"Заря": Шевченко, Опанасенко, Сиваков, Гречишкин, Соболь, Харатин, Ярмаш (Липартия, 25), Караваев, Любенович (Паулиньо, 81), Петряк, Безбородько (Кулач, 76)

"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Лучкевич, Кочергин, Кравченко, Ротань, Лунев (Близниченко, 61), Баланюк (Кожушко, 63)

Предупреждения: Ярмаш, Соболь, Любенович - Сваток, Ротань

Напомним, в других матчах игрового дня "Динамо" не смогло обыграть "Ворсклу", а "Черноморец" и "Волынь" сыграли вничью в Одессе.