Премьер-лига: "Динамо" упустило победу над "Черноморцем"

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Одесситам помог автогол Евгения Хачериди.

"Динамо" упустило победу на последних секундах football.ua

Состоялся заключительный матч игрового дня в рамках. В Одессе "Черноморец" принимал киевское "Динамо".

Ранее "Шахтер" потерял очки в поединке с "Олимпиком" (1:1), поэтому у киевлян была возможность сократить отставание от дончан в турнирной таблице до четырех очков. При этом "Черноморец" не проигрывал уже семь матчей подряд.

С первых минут киевляне постарались завладеть преимуществом, но часто подопечным Реброва мешал брак в передачах. Тем не менее, на 30-й минуте гости таки вышли вперед: после розыгрыша углового Сидорчук пробил с линии штрафной - мяч попал в перекладину, а на добивании Мораес головой пробил в пустой угол ворот.

В дальнейшем несколько моментов не реализовали одесситы, а у "Динамо" Артем Громов расстреливал пустые ворота, но попал в перекладину. Когда казалось, что "Динамо" удалось заработать три очка, случился автогол. После навеса Люльки с фланга Хачериди головой отправил мяч в собственные ворота и сравнял счет.

"Черноморец" - "Динамо" - 1:1

Голы: Хачериди, 90+4 (автогол) - Мораес, 30

"Черноморец": Боровик, Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька, Филимонов, Смирнов, Татарков (Кабаев, 46), Ковалец (Третьяков, 69), Коркишко, Хобленко (Барилко, 75)

"Динамо": Рудько, Данило Силва, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Федорчук (Корзун, 76), Сидорчук, Ярмоленко, Громов (Гусев, 64), Мораес (Беседин, 87)

Предупреждения: Люлька, Коркишко, Мартыненко, Филимонов - Хачериди, Сидорчук

Напомним, "Динамо" и "Заря" теперь имеют одинаковое количество очков (23) и делят 2-3 места в турнирной таблице.