Премьер-лига: "Динамо" разгромило "Карпаты"

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Киевляне без проблем разобрались с аутсайдером чемпионата.

"Динамо" временно вернулось на вторую строчку турнирной таблицы football.ua

Состоялся очередной матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское

Сергей Ребров после ряда неудачных поединков дал шанс молодым футболистам - Ореховскому и Беседину, которые не получали достаточно игрового времени. В итоге, не в последнюю очередь именно их удачные действия позволили украинскому гранду победить.

Львовяне продолжают испытывать игровые проблемы, что показал минувший матч. "Карпаты" практически не создали проблем сопернику, который уже в первом тайме отметился двумя голами - Беседин прошел по центру и точно пробил в нижний угол, а Вида головой замкнул подачу с углового.

После перерыва ситуация не изменилась - хозяева продолжали контролировать мяч и ситуацию на поле. На 80-й минуте Морозюк реализовал штрафной, а спустя четыре минуты Ореховский завершил стремительную атаку киевлян ударом в касание. Гостей хватило лишь на "гол престижа" от Завийского.

"Динамо" - "Карпаты" - 4:1

Голы: Беседин, 18, Вида, 28, Морозюк, 80, Ореховский, 84 - Завийский, 86

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди (Очигава, 46), Вида, Макаренко, Корзун, Сидорчук (Буяльский, 78), Гусев, Ореховский, Беседин, Цыганков (Громов, 69)

"Карпаты": Мысак, Кравец, Нестеров, Лобай, Зубейко, Вербный, Чачуа, Завийский, Худобяк (Окечукву, 80), Грисьо (Страшкевич, 87), Бланко-Лещук

Предупреждение: Гусев - Кравец, Мысак

Напомним, ранее донецкий "Шахтер" забил два гола "Черноморцу".