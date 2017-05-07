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Премьер-лига: "Динамо" разгромило "Александрию"

7 мая в 21:35

Киевский клуб добыл уверенную победу.

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"Динамо" забило шесть голов "Александрии"
ФК Динамо
Сегодня, 7 мая, матчем "Динамо" и "Александрии" завершился 28-й тур украинской Премьер-лиги.

Поединок в Киеве начался с неоднозначного решения судьи, когда Александр Дердо назначил пенальти в ворота гостей и удалил Симинина.

После забитого гола с пенальти киевляне в большинстве уверенно довели дело до победы, забив еще пять безответных голов.

"Динамо" – "Александрия" – 6:0

Голы: Ярмоленко, 7 (пен), Беседин, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Цыганков, 80

Удаление: Симинин, 6

"Динамо": Рудько, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка, 66), Антунеш, Ярмоленко, Беседин (Цыганков, 75), Гармаш (Гонсалес, 66)

"Александрия": Леванидов, Симинин, Басов, Бондаренко, Цуриков, Огиря (Запорожан, 46), Банада, Чеботаев, Мягков, Полярус (Леонов, 64), Пономарь (Кулиш, 77)

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Напомним, что обыграв "Зарю" со счетом 3:2 новым чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Александрия Премьер-лига футбол
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