Премьер-лига: "Динамо" разгромило "Александрию"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Киевский клуб добыл уверенную победу.

"Динамо" забило шесть голов "Александрии" ФК Динамо

Сегодня, 7 мая, матчем "Динамо" и "Александрии" завершился 28-й тур

Поединок в Киеве начался с неоднозначного решения судьи, когда Александр Дердо назначил пенальти в ворота гостей и удалил Симинина.

После забитого гола с пенальти киевляне в большинстве уверенно довели дело до победы, забив еще пять безответных голов.

"Динамо" – "Александрия" – 6:0

Голы: Ярмоленко, 7 (пен), Беседин, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Цыганков, 80

Удаление: Симинин, 6

"Динамо": Рудько, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка, 66), Антунеш, Ярмоленко, Беседин (Цыганков, 75), Гармаш (Гонсалес, 66)

"Александрия": Леванидов, Симинин, Басов, Бондаренко, Цуриков, Огиря (Запорожан, 46), Банада, Чеботаев, Мягков, Полярус (Леонов, 64), Пономарь (Кулиш, 77)

Напомним, что обыграв "Зарю" со счетом 3:2 новым чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер".