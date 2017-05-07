Премьер-лига: "Динамо" разгромило "Александрию"

Киевский клуб добыл уверенную победу.
Поединок в Киеве начался с неоднозначного решения судьи, когда Александр Дердо назначил пенальти в ворота гостей и удалил Симинина.
После забитого гола с пенальти киевляне в большинстве уверенно довели дело до победы, забив еще пять безответных голов.
"Динамо" – "Александрия" – 6:0
Голы: Ярмоленко, 7 (пен), Беседин, 12, Гармаш, 45, 57, Морозюк, 78, Цыганков, 80
Удаление: Симинин, 6
"Динамо": Рудько, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка, 66), Антунеш, Ярмоленко, Беседин (Цыганков, 75), Гармаш (Гонсалес, 66)
"Александрия": Леванидов, Симинин, Басов, Бондаренко, Цуриков, Огиря (Запорожан, 46), Банада, Чеботаев, Мягков, Полярус (Леонов, 64), Пономарь (Кулиш, 77)
Напомним, что обыграв "Зарю" со счетом 3:2 новым чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер".ZN.UA