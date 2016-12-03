Премьер-лига: "Динамо" потеряло очки в Полтаве, ничья "Черноморца" и "Волыни"

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Киевяне могут еще больше отстать от "Шахтера".

Киевляне не сумели добыть победу на снежном газоне ФК Динамо

Два матча открыли. Киевское "Динамо" в Полтаве встречалось с "Ворсклой", а "Черноморец" в Одессе принимал "Волынь".

Подопечные Сергея Реброва до этого тура отставали от "Шахтера" на восемь очков, поэтому были обязаны побеждать, чтобы сохранить реальные шансы в чемпионской гонке. Однако сделать этого не удалось. Поле в Полтаве с первых минут занесло снегом, поэтому игра обрела непредсказуемый сценарий - обе команды остро атаковали и уже в первом тайме сумели забить четыре мяча.

На пятой минуте гостей вывел вперед Сидорчук, после чего Ярмоленко сумел реализовать пенальти и удвоить счет в пользу столичного гранда - 2:0. Спустя минуту "Ворскла" также отметилась голом, когда Турсунов из пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот после навеса от Ребенка. На 34-й минуте полтавчане вовсе сравняли счет, когда Рудько отразил первый удар, но Ребенок удачно сыграл на добивании.

На 55-й минуте Кобахидзе вышел один на один с Рудько и пробил рядом со штангой, а после 60-й минуты подопечные Реброва начали активно атаковать, но не реализовали несколько реальных моментов.

"Ворскла" - "Динамо" - 2:2

Голы: Турсунов, 15, Ребенок, 34 - Сидорчук, 5, Ярмоленко, 14 (пен.)

"Ворскла": Непогодов, Симинин, Пердута, Дитятьев, Ребенок (Заричнюк, 82), Кравченко (Загорулько, 90), Чеснаков, Турсунов, Ткачук, Одарюк (Бартулович, 58), Кобахидзе

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Сидорчук, Рыбалка, Гармаш, Ярмоленко, Мораес (Громов, 81), Цыганков (Беседин, 59)

Предупреждения: Дитятьев, Чеснаков, Одарюк, Бартулович, Симинин - Беседин

"Черноморец" - "Волынь" - 0:0

"Черноморец": Боровик, Данченко, Мартыненко, Хочолава, Люлька, Филимонов, Смирнов (Ковалец, 68), Калитвинцев (Кабаев, 76), Третьяков (Татарков, 83), Андриевский, Коркишко

"Волынь": Кичак, Задерецкий, Мелинишин, Логинов, Шаповал (Дудик, 69), Герасимюк, Мемешев, Чепелюк, Диденко, Романюк, Петров

Предупреждения: Хочолава, Калитвинцев - Мелинишин, Романюк

Напомним, в заключительном поединке дня "Заря" примет "Днепр".