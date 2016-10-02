Премьер-лига: "Динамо" победило "Звезду" и вернулось на второе место

Киевляне без проблем обыграли гостей из Кропивницкого.
Футболисты столичного гранда с первых минут завладели мячом и фактически не оставили гостям шанса на ответные действия в атаке. На 20-й минуте Сидорчук завершил первую голевую атаку динамовцев ударом низом после рикошета от одного из защитников "Звезды".
Несколько голевых моментов не реализовал Виктор Цыганков, но на 57-й минуте именно касание полузащитника завершило атаку, которую организовал Ярмоленко. Итоговый счет - 2:0, а победа позволила "Динамо" вернуться на второе место в турнирной таблице.
"Динамо" - "Звезда" - 2:0
Голы: Сидорчук, 20, Цыганков, 57
"Динамо": Рудько, Макаренко, Хачериди, Вида, Морозюк, Корзун, Гармаш (Рыбалка, 76), Сидорчук, Ярмоленко, Гладкий (Мораес, 83), Цыганков (Гонсалес, 75)
"Звезда": Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Бацула, Зубков (Загальский, 62), Фернандес, Экиса (Фаворов, 70), Мойа, Щедрый (Кочура, 30), Ситало
Предупреждение: Перейра, Мойя, Кочура, Баенко, Экиса, Фаворов
Напомним, ранее донецкий "Шахтер" с минимальным счетом обыграл "Зарю".ZN.UA