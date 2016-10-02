Премьер-лига: "Динамо" победило "Звезду" и вернулось на второе место

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Киевляне без проблем обыграли гостей из Кропивницкого.

Цыганков забил второй гол в ворота "Звезды" Dynamo.kiev.ua

Состоялся заключительный матч, в котором "Динамо" встречалось со "Звездой" и одержало легкую победу со счетом 2:0.

Футболисты столичного гранда с первых минут завладели мячом и фактически не оставили гостям шанса на ответные действия в атаке. На 20-й минуте Сидорчук завершил первую голевую атаку динамовцев ударом низом после рикошета от одного из защитников "Звезды".

Несколько голевых моментов не реализовал Виктор Цыганков, но на 57-й минуте именно касание полузащитника завершило атаку, которую организовал Ярмоленко. Итоговый счет - 2:0, а победа позволила "Динамо" вернуться на второе место в турнирной таблице.

"Динамо" - "Звезда" - 2:0

Голы: Сидорчук, 20, Цыганков, 57

"Динамо": Рудько, Макаренко, Хачериди, Вида, Морозюк, Корзун, Гармаш (Рыбалка, 76), Сидорчук, Ярмоленко, Гладкий (Мораес, 83), Цыганков (Гонсалес, 75)

"Звезда": Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Бацула, Зубков (Загальский, 62), Фернандес, Экиса (Фаворов, 70), Мойа, Щедрый (Кочура, 30), Ситало

Предупреждение: Перейра, Мойя, Кочура, Баенко, Экиса, Фаворов

Напомним, ранее донецкий "Шахтер" с минимальным счетом обыграл "Зарю".