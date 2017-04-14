Премьер-лига: "Динамо" минимально обыграло "Зарю"

Победу киевлянам принес точный удар Гармаша.
Киевляне в первом тайме имели несколько шансов выйти вперед. Так, Морозюк попал в крестовину, а свои моменты не реализовали Сидорчук и Ярмоленко. Получилось забить у Гармаша, который прошел защитника и пробил низом мимо вратаря.
Луганчане активизировались после перерыва, но воспользоваться своими возможностями им не удалось. Эта победа позволила "Динамо" оторваться от "Зари" уже на 14 очков.
"Заря" - "Динамо" - 0:1
Гол: Гармаш, 39
"Заря": Левченко, Чечер, Гордиенко, Форстер, Опанасенко, Харатин, Любенович (Петряк, 30; Липартия, 46), Чайковский, Соболь, Паулиньо, Бонавентуре
"Динамо": Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка, 77), Антунеш, Ярмоленко, Гармаш (Корзун, 88), Беседин (Яремчук, 85)
Предупреждения: Форстер - Шепелев, Пантич
Завтра, 15 апреля, "Ворскла" сыграет с "Карпатами", "Олимпик" будет принимать "Шахтер", а "Днепр" сразится со "Сталью".ZN.UA