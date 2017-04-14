Премьер-лига: "Динамо" минимально обыграло "Зарю"

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Победу киевлянам принес точный удар Гармаша.

Гармаш забил единственный гол footboom.com

Сегодня, 14 апреля, стартовал 25-й тур украинской Премьер-лиги. Киевское "Динамо" в Запорожье

Киевляне в первом тайме имели несколько шансов выйти вперед. Так, Морозюк попал в крестовину, а свои моменты не реализовали Сидорчук и Ярмоленко. Получилось забить у Гармаша, который прошел защитника и пробил низом мимо вратаря.

Луганчане активизировались после перерыва, но воспользоваться своими возможностями им не удалось. Эта победа позволила "Динамо" оторваться от "Зари" уже на 14 очков.

"Заря" - "Динамо" - 0:1

Гол: Гармаш, 39

"Заря": Левченко, Чечер, Гордиенко, Форстер, Опанасенко, Харатин, Любенович (Петряк, 30; Липартия, 46), Чайковский, Соболь, Паулиньо, Бонавентуре

"Динамо": Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка, 77), Антунеш, Ярмоленко, Гармаш (Корзун, 88), Беседин (Яремчук, 85)

Предупреждения: Форстер - Шепелев, Пантич

Завтра, 15 апреля, "Ворскла" сыграет с "Карпатами", "Олимпик" будет принимать "Шахтер", а "Днепр" сразится со "Сталью".