Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" одержали победы на выезде

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Гранды украинского футбола в четырнадцатом туре выиграли с минимальным преимуществом.

"Шахтер" выиграл в Александрии ФК Шахтер

Четырнадцатый тур украинской Премьер-лиги закрывался матчами лидеров. "Динамо" играло в Днепре", а "Шахтер" - в Александрии.

Киевляне одержали непростую победу в матче против "Днепра". Беседин открыл счет в матче ударом головой, но "Днепр" быстро отыгрался - пенальти реализовал Ротань. Взять три очка "Динамо" удалось благодаря эффектному дальнему удару Сидорчука.

"Днепр" - "Динамо" - 1:2

Голы: Ротань, 25 (с пенальти) - Беседин, 21, Сидорчук, 69

"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Кравченко, Политыло (Когут, 68), Лунев (Близниченко, 78), Ротань, Вакулко, Довбик (Кожушко, 57)

"Динамо": Рудько, Тымчик, Хачериди, Вида, Антунеш, Рыбалка, Цыганков (Мораес, 74), Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 59), Гонсалес (Ярмоленко, 59), Беседин

Предупреждения: Ротань, Лунин, Близниченко

"Шахтер" с тем же счетом обыграл "Александрию". Дентиньо открыл счет после прострела Бернарда, а Феррейра увеличил преимущество "горняков" с паса Исмаили. В начале второго тайма "Александрия" отыграла один мяч - Срна ошибся и вывел Яремчука на ворота, чем форвард хозяев и воспользовался. Но сравнять счет александрийцам не удалось.

"Александрия" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Яремчук, 46 - Дентиньо, 12, Феррейра, 39

"Александрия": Леванидов, Микицей, Басов, Шендрик, Цуриков, Козак (Чорний, 68), Огиря, Запорожан, Пономарь, Грицук (Полярус, 46), Яремчук (Кулиш, 85)

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Фред (Степаненко, 81), Малышев, Марлос, Дентиньо, Бернард (Борячук, 90+4), Феррейра (Коваленко, 76)

Предупреждения: Цуриков, Яремчук, Шендрик, Полярус - Срна, Фред, Бернард, Исмаили

Таким образом, "Динамо" сравнялось в таблице с "Зарей", которая потеряла очки в игре против "Черноморца". А "Шахтер" оторвался от второго места на 8 очков.