Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" одержали победы

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Киевляне выиграли у "Стали", а "горняки" с тем же счетом обыграли "Карпаты".

"Шахтер" дожал "Карпаты" ФК Шахтер

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги свои матчи провели лидеры чемпионата. "Динамо" в Киеве принимало "Сталь", а "Шахтер" играл в Харькове с "Карпатами".

Три очка "Динамо" принесли защитники. Хачериди замкнул красивую комбинацию киевлян, а Макаренко забил мощным дальним ударом. "Сталь" отыграла один мяч благодаря точному удару Комвалиуса, но на большее гостей не хватило. "Динамо", таким образом, вышло на чистое второе место в чемпионате.

"Динамо" - "Сталь" - 2:1

Голы: Хачериди, 18, Макаренко, 60 - Комвалиус, 57

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Сидорчук (Ориховский, 69), Рыбалка, Гармаш, Ярмоленко, Цыганков (Громов, 74), Беседин (Мораес, 81)

"Сталь": Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Каленчук, Э. Малакян (Карикари, 84), Г. Малакян, Задерака (Кузык, 56), Комвалиус, Мысык (Дансо, 78)

Предупреждения: Вида, Рыбалка - Мысык

"Шахтер" одержал непростую победу в игре против "Карпат". Срна открыл счет после паса Бернарда, но львовяне быстро отыгрались - Ксенз реализовал пенальти за фол Пятова. "Горняки" могли выйти вперед еще до перерыва, но Срна с "точки" не забил. А победный мяч "Шахтеру" удалось провести только на 77-й минуте. Отметим, что весь второй тайм "Карпаты" после удаления Ксенза провели вдесятером.

"Шахтер" - "Карпаты" - 2:1

Голы: Срна, 10, Феррейра, 77 - Ксенз, 19 (с пенальти)

"Шахтер": Пятов, Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили, Степаненко (Малышев, 13), Фред, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 65), Бернард (Тайсон, 65), Феррейра

"Карпаты": Пидкивка, Зубейко, Лобай, Мирошниченко, Кравец, Клец (Чачуа, 78), Вербный, Костевич (Грисьо, 80), Худобяк (Кадимян, 90+2), Ксенз, Бланко-Лещук

Предупреждения: Малышев, Пятов, Бернард, Срна - Ксенз, Зубейко

Удаление: Ксенз, 47

На 45+2-й минуте Дарио Срна не реализовал пенальти (вратарь) Читайте также: Премьер-лига: "Александрия" обыграла "Зарю", "Олимпик" справился с "Черноморцем"

Напомним, ранее "Заря" проиграла "Александрии", а "Олимпик" минимально обыграл "Черноморец".