Премьер-лига: "Динамо" без проблем обыграло "Волынь"

Киевляне закрепились на втором месте в турнирной таблице.
Луцкая команда сумела удивить соперника быстрым голом, когда Рудько отбил мяч перед собой, а Диденко оказался первым на добивании. Динамовцы продолжили контролировать мяч и быстро сравняли счет когда Громов эффектно перебросил мяч через Марчука в направлении Мораеса, которому оставалось пробить по пустым воротам. Еще до перерыва гости вышли вперед: Громов вышел один на один с кипером и отдал пас на Ярмоленко, который закатил мяч в сетку ворот. Для капитана это был первый гол за 1199 игровых минут.
После перерыва динамовцы еще дважды огорчили хозяев поля, которые так и не смогли навязать борьбу украинскому гранду. Мораес реализовал выход один на один, а перед финальным свистком бразилец технично перебросил вратаря и оформил хет-трик.
"Волынь" - "Динамо" - 1:4
Голы: Диденко, 6 - Мораес, 21, 71, 90+3, Ярмоленко, 45
"Волынь": Марчук, Никитюк, Мелинишин, Логинов, Шабанов, Романюк, Дудик (Котюн, 77), Чепелюк, Диденко (Дмитренко, 65), Задерецкий, Петров (Деда, 46)
"Динамо": Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди, Антунеш, Рыбалка, Ярмоленко, Сидорчук (Корзун, 77), Ореховский (Буяльский, 62), Громов (Беседин, 85), Мораес
Предупреждения: Чепелюк, Дудик, Шабанов, Никитюк
Напомним, в других матчах игрового дня победы одержали "Ворскла" и "Черноморец".ZN.UA