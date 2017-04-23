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Премьер-лига: "Черноморец" оказался сильнее "Зари"

23 апреля в 21:24

Одесситы обострили борьбу за "бронзу" чемпионата.

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"Заря" потеряла важные очки
ФК Заря
Состоялся заключительный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" принимала "Черноморец" и потерпела минимальное поражение.

"Заря" не сумела на равных вести борьбу с грандами за "золото" и "серебро" чемпионата, однако луганчанам еще следует удержаться на третьем месте, на которое теоретически могут претендовать даже одесситы.

"Черноморцу" удалось обострить борьбу за "бронзу" чемпионата благодаря дублю Коркишко, на который луганчане ответили лишь голом Форстера и потерпели поражение.

"Заря" - "Черноморец" - 1:2
Голы: Форстер, 51 (с пенальти) - Коркишко, 15, 57 (с пенальти)

"Заря": Левченко, Гордиенко, Гречишкин, Форстер, Опанасенко (Петряк, 46), Харатин (Кулач, 73), Чайковский, Соболь, Паулиньо (Калитвинцев, 61), Липартия, Бонавентуре

"Черноморец": Безрук, Хочолава, Азацкий, Аблитаров, Данченко, Ковалец, Третьяков, Андриевский, Каплиенко (Татарков, 29), Барилко (Элиас, 46, Кабаев, 65), Коркишко

Предупреждения: Гречишкин - Андриевский, Коркишко

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Напомним, в других матчах дня минимальные победы одержали "Сталь" и "Карпаты".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Заря футбол Черноморец Премьер-лига
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